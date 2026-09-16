Αθηνά Οικονομάκου: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της, Σιέννα

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Μια προσωπική στιγμή με την κόρη της, Σιέννα, μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

Η ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, τις επαγγελματικές συνεργασίες, τις εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται και τα ταξίδια της. Παράλληλα, κατά διαστήματα μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμές με τα δύο παιδιά της, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με την κόρη της. Μαμά και κόρη εμφανίζονται ξαπλωμένες αντικριστά, με την ηθοποιό να κοιτάζει τη μικρή Σιέννα.

«Εσύ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Αθηνά Οικονομάκου.