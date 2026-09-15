Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Τσελίκ με φόντο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο: «Κανείς δεν μπορεί να στείλει μήνυμα στην Τουρκία με επίδειξη ισχύος»

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Σε νέα επίδειξη σκληρής ρητορικής προχώρησε ο εκπρόσωπος του AKP, Ομέρ Τσελίκ, βάζοντας στο κάδρο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και διαμηνύοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να δεχθεί «μηνύματα» μέσω επίδειξης ισχύος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προσήλωση της Τουρκίας στη διπλωματία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, δηλώνοντας ότι η χώρα «γνωρίζει τη δύναμή της στο τραπέζι και στο πεδίο».

Ο Τσελίκ έκανε τις δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του AKP υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία η έμφαση στη διπλωματία»

Αναφερόμενος ειδικά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος υποστήριξε ότι δεν πρέπει να εμφανίζονται «προκλητικές προσεγγίσεις» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, το παγκόσμιο σύστημα βρίσκεται ήδη σε συνθήκες μεγάλης αναταραχής.

«Καλούμε όλους να επιδείξουν σύνεση απέναντι στις εικόνες που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα. Το γεγονός ότι δίνουμε έμφαση στη διπλωματία και στην επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αδυναμία», δήλωσε.

Και συνέχισε σε σαφώς πιο επιθετικό τόνο: «Γνωρίζουμε τη δύναμή μας τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο. Δεν θέλουμε, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά ο κόσμος, να προστεθούν νέες εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και να υπάρξει περιττό κόστος για οποιονδήποτε».

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να σταλεί στην Τουρκία με επίδειξη ισχύος»

Ο Τσελίκ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, δηλώνοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία προσπάθεια πίεσης μέσω στρατιωτικής ισχύος.

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να σταλεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύος. Όποιος επιχειρήσει να μας μεταφέρει μήνυμα με αυτόν τον τρόπο, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να το αποδεχθούμε», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει επαρκής διπλωματική δυνατότητα για την επίλυση των διαφορών, παρουσιάζοντας τη στάση της Άγκυρας υπέρ της διαπραγμάτευσης ως «ευκαιρία για όλους», σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Memurlar.

Επίθεση και στις ΗΠΑ για την Κύπρο

Ο εκπρόσωπος του AKP έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ουάσινγκτον, επικρίνοντας την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν για ακόμη έναν χρόνο την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Τσελίκ χαρακτήρισε την απόφαση «λανθασμένη», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί.

Παράλληλα, επανέλαβε τη γνωστή τουρκική θέση υπέρ του ψευδοκράτους, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα», θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και ότι σε αυτά περιλαμβάνεται και η «ασφάλεια» του κατεχόμενου βόρειου τμήματος της Κύπρου.

Ρητορική ισχύος από την Άγκυρα

Οι δηλώσεις Τσελίκ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει τη διπλωματική της στάση ως επιλογή που απορρέει από ισχύ και όχι ως ένδειξη υποχώρησης.

Η αναφορά του σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, «επίδειξη ισχύος» και «δύναμη στο πεδίο» προσδίδει σαφή αποτρεπτικό και απειλητικό τόνο στο μήνυμα, ακόμη κι αν ο ίδιος απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένη χώρα ως αποδέκτη.