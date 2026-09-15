ΗΠΑ: Βρήκαν με DNA τον «μασκοφόρο βιαστή» 12 χρόνια μετά το έγκλημα – Συνδέεται με τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία δολοφονία

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Δώδεκα χρόνια μετά από μια βίαιη σεξουαλική επίθεση σε βάρος 54χρονης γυναίκας την παραμονή των Χριστουγέννων του 2014, οι αρχές στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι το DNA οδήγησε σε ύποπτο. Ο 45χρονος Τζαμάλ Τολιαφέρο κατηγορείται για τρεις ξεχωριστές επιθέσεις σε γυναίκες το 2014, το 2019 και το 2024, ενώ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε 30χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το People, η Εισαγγελία της κομητείας ΝτεΚάλμπ εξασφάλισε στις 8 Σεπτεμβρίου εντάλματα σύλληψης σε βάρος του 45χρονου για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, απαγωγή με σωματική βλάβη, βαριά επίθεση, παράνομη κατακράτηση, ένοπλη ληστεία και κατοχή μαχαιριού κατά τη διάπραξη κακουργήματος.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τολιαφέρο είναι ο μασκοφόρος άνδρας που επιτέθηκε σε δύο γυναίκες και απήγαγε μία τρίτη μέσα σε διάστημα δέκα ετών.

Η πρώτη επίθεση την παραμονή των Χριστουγέννων του 2014

Η πρώτη γνωστή επίθεση σημειώθηκε, σύμφωνα με την Εισαγγελία, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2014.

Μία 54χρονη γυναίκα ανέφερε ότι έβγαινε από το σπίτι της στην περιοχή Τάκερ, στην Τζόρτζια, όταν ένας μασκοφόρος άνδρας την αιφνιδίασε μέσα στο γκαράζ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης της έδεσε τους καρπούς, κάλυψε το στόμα της και τη βίασε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Grady Memorial Hospital, όπου υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για σεξουαλική επίθεση.

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δημιουργήθηκε προφίλ DNA, το οποίο καταχωρίστηκε στη βάση δεδομένων CODIS. Ωστόσο, εκείνη την εποχή δεν ταυτοποιήθηκε ύποπτος.

Πέντε χρόνια αργότερα, νέα επίθεση από μασκοφόρο με μαχαίρι

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, μία 35χρονη γυναίκα κατήγγειλε παρόμοια επίθεση σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι ένας μασκοφόρος άνδρας που κρατούσε μαχαίρι την έδεσε και τη βίασε.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όμως, η γυναίκα δάγκωσε το χέρι του δράστη τόσο δυνατά ώστε να του προκαλέσει αιμορραγία.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγμα αίματος από το σημείο και ανέπτυξαν νέο προφίλ DNA.

Παρά το γενετικό υλικό, ο δράστης παρέμενε άγνωστος.

Το 2021, το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια, GBI, κατέληξε ότι οι επιθέσεις του 2014 και του 2019 είχαν διαπραχθεί από τον ίδιο άγνωστο άνδρα.

Η απαγωγή 67χρονης το 2024

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ίδιος δράστης φέρεται να χτύπησε ξανά το 2024. Αυτή τη φορά, θύμα ήταν μία 67χρονη γυναίκα, την οποία ο άνδρας φέρεται να απήγαγε ενώ έφευγε από τη δουλειά της.

Οι αρχές αναφέρουν ότι της έδεσε τους καρπούς, κάλυψε το στόμα της με ταινία και την ανάγκασε να μπει στο αυτοκίνητό της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την περιέφερε επί ώρες με το όχημα, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τις τραπεζικές της κάρτες για αναλήψεις από ΑΤΜ.

Κατά τη διάρκεια της απαγωγής, ο άνδρας φέρεται επίσης να την έκοψε και να την έκαψε με αναπτήρα.

Τελικά την άφησε ελεύθερη και η γυναίκα κατάφερε να φτάσει σε πυροσβεστικό σταθμό της κομητείας ΝτεΚάλμπ για να ζητήσει βοήθεια.

Ένα μαύρο σακίδιο έδωσε ακόμη ένα δείγμα DNA

Οι ερευνητές εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο ένα μαύρο σακίδιο με κορδόνια, το οποίο φέρεται να ανήκε στον δράστη.

Από το σακίδιο, το GBI κατάφερε να δημιουργήσει ακόμη ένα προφίλ DNA και να το εισαγάγει στο CODIS. Και πάλι, όμως, δεν υπήρξε άμεση ταυτοποίηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αρχές συνέδεσαν και την απαγωγή του 2024 με τις δύο προηγούμενες σεξουαλικές επιθέσεις.

Παράλληλα, έκριναν ότι το δείγμα από την επίθεση του 2019 ήταν κατάλληλο για Forensic Investigative Genetic Genealogy, δηλαδή ιατροδικαστική γενετική γενεαλογία.

Η Εισαγγελία ζήτησε χρηματοδότηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για να προχωρήσει η ανάλυση.

Η δολοφονία που άλλαξε την πορεία της έρευνας

Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση ήρθε τον Ιούλιο του 2026, όταν ο Τολιαφέρο έγινε ύποπτος για τη δολοφονία του 30χρονου Κένιον Τζέφρις.

Ο Τζέφρις βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένος στην περιοχή Έβελιν Στριτ στο Τάκερ. Οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη αίματος που οδηγούσαν από τη σκηνή του εγκλήματος σε ένα άδειο ακίνητο απέναντι.

Όταν επέστρεψαν με ένταλμα έρευνας, βρήκαν εκεί τον Τολιαφέρο, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, έφερε τραύματα που ήταν συμβατά με συμμετοχή σε συμπλοκή με μαχαίρι.

Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη είσοδο και παρεμπόδιση αστυνομικών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι πρόσθετα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο ακίνητο τον συνέδεσαν με τη δολοφονία.

Οι ερευνητές είδαν ομοιότητες με τον άγνωστο «serial offender»

Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία, οι αστυνομικοί εξασφάλισαν ένταλμα για τη λήψη DNA από τον 45χρονο.

Τότε, η αστυνομία ενημέρωσε την ειδική ομάδα ανεξιχνίαστων υποθέσεων ότι ο Τολιαφέρο παρουσίαζε σωματικές ομοιότητες με τις περιγραφές που είχαν δώσει τα θύματα για τον άγνωστο άνδρα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των υποθέσεων: αρκετά περιστατικά είχαν σημειωθεί στην περιοχή γύρω από την Έβελιν Στριτ και το Νόρθλεϊκ, χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο και τα θύματα είχαν δεθεί.

Το DNA ταίριαξε και στις τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις

Οι αρχές συνέκριναν αρχικά το DNA του Τολιαφέρο με το δείγμα αίματος που είχε συλλεχθεί από την επίθεση του 2019. Τα δείγματα ταίριαξαν.

Οι ερευνητές εξασφάλισαν στη συνέχεια νέο ένταλμα για πρόσθετο δείγμα DNA.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, το GBI επιβεβαίωσε μέσω συμβατικής ανάλυσης STR ότι το γενετικό προφίλ του Τολιαφέρο ταυτίζεται με τα αποδεικτικά δείγματα DNA και στις τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις του 2014, του 2019 και του 2024.

Ο 45χρονος αντιμετωπίζει πλέον σειρά βαριών κατηγοριών για τις τρεις επιθέσεις, ενώ παραμένει κατηγορούμενος και για τη δολοφονία του 30χρονου.