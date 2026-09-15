Νέα προειδοποίηση από τεχνικό της Google DeepMind: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να σκοτώσει την ανθρωπότητα – Μπλόκο στο ΑΙ ζητούν Σάντερ και Μπάνον

Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για την επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, που κατά τους ειδικούς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε δυνητικά να μας σκοτώσει όλους, επειδή γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή και δύσκολο να ελεγχθεί», τόνισε ο Μπιλάλ Τσουγκντάι, ερευνητής μηχανικός ο οποίος αποχώρησε τον Ιούλιο από την Google DeepMind, όπου εργαζόταν στον τομέα της ασφάλειας και της ευθυγράμμισης των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με τις ανθρώπινες αξίες. Η προειδοποίηση του Μπιλάλ Τσουγκντάι έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά από μια παρόμοια του Τζέικομπ Κόξον, που παραιτήθηκε πρόσφατα από την Anthropic και είχε εργαστεί στο παρελθόν στην OpenAI.

Η αυτονόμηση μηχανής του ΑΙ

«Πιστεύω ειλικρινά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ίσως είναι πολύ αργά για να το εμποδίσουμε», ανέφερε ο Μπιλάλ Τσουγκντάι, ο οποίος έχει ενταχθεί πλέον στον BlueDot Impact, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ως στόχο την εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο ίδιος επικαλέστηκε το επεισόδιο που συνέβη τον Ιούλιο στην OpenAI, όταν προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης κατάφεραν να «δραπετεύσουν» από το περιορισμένο περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια δοκιμών, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και «εισέβαλαν» σε ιστοτόπους και πλατφόρμες.

Για τον Μπιλάλ Τσουγκντάι, το επεισόδιο αυτό δείχνει ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί πλέον να ξεφύγει από την επίβλεψη των ανθρώπων που την αναπτύσσουν και να εκτελέσει επικίνδυνες πράξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οριστική απώλεια του ελέγχου (των ανθρώπων) ή ακόμη και στο τέλος της ανθρωπότητας». Ο Μπιλάλ Τσουγκντάι, που έχει σπουδάσει μαθηματικά, υποστήριξε επίσης ότι «οι δυνατότητες της πιο προηγμένης Τεχνητής Νοημοσύνης βελτιώνονται με ταχύτητα που ξεπερνά την αντίληψή μας».

Η παρέμβαση από τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic

Υπενθυμίζουμε ότι το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι ζήτησε να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικαλούμενος τα ίδια συμβάντα για τα οποία μίλησε και ο Μπιλάλ Τσουγκτάι. Με την άποψή του συντάχθηκαν δημοσίως ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο πρόεδρος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο Ίλον Μασκ.

Χθες ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισαν «φάρσα» τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης ενώ σήμερα ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού των ημιαγωγών Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είπε ότι «αυτές οι επιστημονικές προβλέψεις (…) δεν στηρίζονται από την επιστήμη».

Σάντερς και Μπάνον ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σήμερα, ο προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και ο σύμμαχος του προέδρου Τραμπ Στιβ Μπάνον, αν και πολιτικοί αντίπαλοι, σκοπεύουν να ζητήσουν από κοινού την εφαρμογή περιορισμών στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω του φόβου ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να βλάψει τους ανθρώπους. Οι δυο άνδρες θα μιλήσουν σε μια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον.

Οι Αμερικανοί φοβούνται την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί φοβούνται πως η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάργηση θέσεων εργασίας, την αύξηση των εξόδων των οικογενειών ή την πρόκληση κοινωνικής ζημιάς. Επίσης, κάτοικοι σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ ανησυχούν για την κατασκευή κέντρων δεδομένων της Τεχνητής Νοημοσύνης στις περιοχές τους καθώς φοβούνται ότι θα αυξηθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός σύμμαχος του προέδρου Τραμπ επί χρόνια, επέκρινε την προσέγγισή του στην εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη Δευτέρα, στο podcast του, είπε ότι «το Κογκρέσο δεν πρέπει να περάσει νόμους που θα απαγορεύουν στην κυβέρνηση να επιβάλλει κανόνες στην τεχνολογία». «Ο αμερικανικός λαός δεν πρόκειται να γίνει υποχείριο αυτών των τεχνολογικών ολιγαρχών», τόνισε ο Στιβ Μπάνον.

Από την πλευρά του ο προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και ο επίσης προοδευτικός βουλευτής Γκρεγκ Κάσαρ έχουν ζητήσει να εγκριθεί ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την ανάπτυξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης ικανών «να ανατρέψουν ή να υπονομεύσουν την κυβέρνηση μέχρι να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία για την εποπτεία αυτής της τεχνολογίας». Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν παρουσιάσει λεπτομέρειες αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας.