Τραμπ κατά του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά τη νέα ήττα για την επιστολική ψήφο: «Δεν είναι οι άνθρωποι που διόρισα»

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Σφοδρή επίθεση κατά των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ο ίδιος είχε διορίσει εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόφαση του δικαστηρίου να μην επιτρέψει στην Ταχυδρομική Υπηρεσία να εφαρμόσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου νέο κανόνα που θα περιόριζε την επιστολική ψήφο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «μεγάλη ήττα» για τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους συντηρητικούς δικαστές ότι επηρεάζονται από τους Δημοκρατικούς και στρέφονται εναντίον πολιτικών που ο ίδιος προωθεί, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία 6 προς 3.

Η νέα έκρηξη του Αμερικανού προέδρου ήρθε μετά την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει το αίτημα να επιτραπεί στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ να εφαρμόσει άμεσα τον νέο κανόνα για τα επιστολικά ψηφοδέλτια πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του δικαστηρίου.

«Αυτό το Ανώτατο Δικαστήριο εκφοβίζεται και πιέζεται από τη Ριζοσπαστική Αριστερά ώστε να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν γυρίσει την Αμερική τουλάχιστον εκατό χρόνια πίσω», έγραψε.

Στη συνέχεια στράφηκε ευθέως κατά των δικαστών που είχε επιλέξει ο ίδιος για το ανώτατο δικαστικό σώμα της χώρας.

«Αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι που πήρα συνέντευξη για να υπηρετήσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι απλώς ένα κέλυφος του παλιού τους εαυτού», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το δικαστήριο θα μείνει στην ιστορία για ορισμένες από τις «πιο καταστροφικές, οδυνηρές και επιζήμιες αποφάσεις» που έχουν ληφθεί ποτέ στις ΗΠΑ.

«Μεγάλη ήττα» για τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η απόφαση για την επιστολική ψήφο αποτελεί «μεγάλη ήττα» για τους Ρεπουμπλικανούς.

Η κυβέρνησή του επιδίωκε να τεθούν σε εφαρμογή νέοι περιορισμοί στη διαχείριση και παράδοση των επιστολικών ψηφοδελτίων πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όμως το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε να επιτρέψει την άμεση εφαρμογή τους.

Τα προηγούμενα μέτωπα του Τραμπ με το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην τελευταία απόφαση. Συνέδεσε την οργή του και με προηγούμενες δικαστικές ήττες της κυβέρνησής του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόρριψη του παγκόσμιου καθεστώτος δασμών που είχε επιχειρήσει να επιβάλει, καθώς και η προσπάθειά του να περιορίσει το συνταγματικό δικαίωμα στην αμερικανική υπηκοότητα λόγω γέννησης στις ΗΠΑ.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό τη σημερινή σύνθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Τραμπ πλέον κατηγορεί τους δικαστές που επέλεξε ότι έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις που, όπως υποστηρίζει, εξέφραζαν όταν τους διόρισε.