ΥΠΕΞ: Η Δημοκρατία κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) υπογραμμίζει την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.

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Πολιτική

ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.
  • Η Δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ.
  • Οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολυμερή δράση της Ελλάδας και τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

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Την ακλόνητη προσήλωση της Ελλάδας στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, των θεσμών και του κράτους δικαίου υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας.

Σε μήνυμά του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Δημοκρατία αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της θητείας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως τονίζει, οι δημοκρατικές αρχές εξακολουθούν να διαμορφώνουν την πολυμερή δράση της Ελλάδας και τη συμβολή της στις διεθνείς προσπάθειες για την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.

«Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και θεσμών, καθώς και του κράτους δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

 

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