Δημήτρης Νατσιός: «Δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα και με ανθρώπους που ψήφισαν τα εγκληματικά μνημόνια»

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«Δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα και με ανθρώπους, οι οποίοι ψήφισαν τα εγκληματικά μνημόνια. Αυτό είναι απαράβατος όρος», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤnews, πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θέτοντας έτσι σαφή όρια για την πορεία προς τις εκλογές και για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.

«Είμαστε μία πατριωτική κίνηση, καθαρή, βγαλμένη από τα σπλάχνα του ελληνικού λαού. Εμείς δεν προήρθαμε ούτε από κομματικούς σωλήνες, ούτε ζεστάναμε τα χέρια μας σε κομματικά τζάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Νατσιός τόνισε ότι «η καλύτερη δημοσκοπική έρευνα είναι οι εκλογές», υπογραμμίζοντας ότι η Νίκη έχει αποδείξει με την κοινοβουλευτική παρουσία της «τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια και την προσήλωσή της στην επίλυση των προβλημάτων του ελληνικού λαού».

Ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε επίσης στα θέματα της ακρίβειας, στο δημογραφικό και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Τα βενζινάδικα έχουν καταντήσει μικρές εφορίες, όπου ο κόσμος αναστενάζει», ενώ για το δημογραφικό, ο Δημήτρης Νατσιός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα σβήνει, τα χωριά ερημώνουν» και έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της μητρότητας και της οικογένειας.

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, τονίζοντας ότι «είδαμε πού κατέληξαν τα “ήρεμα νερά”».

«Η Νίκη» είπε «προτείνει τέσσερα συγκεκριμένα βήματα: θέσπιση γραμμών βάσης, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ανακήρυξη ΑΟΖ με πλήρη επήρεια των νησιών και οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου με βάση την αρχή της μέσης γραμμής».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ