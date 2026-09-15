Τραγωδία στο Μεξικό: Μητέρα πέθανε προστατεύοντας τον 3χρονο γιο της από σμήνος μελισσών – Δέχθηκε 300 τσιμπήματα – BINTEO

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Μια 45χρονη δικαστής στο Μεξικό έχασε τη ζωή της εννέα ημέρες ύστερα από επίθεση τεράστιου σμήνους μελισσών έξω από αθλητικό συγκρότημα, έχοντας προηγουμένως προστατεύσει με το σώμα της τον τρίχρονο γιο της και προσπαθήσει να βοηθήσει τον ηλικιωμένο πατέρα της. Τουλάχιστον 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σμήνος.

Η Ογιούκι Ραμόρεζ Μπουρσιάγα, δικαστής στην πολιτεία Ζακατέκας, βρισκόταν μαζί με τον γιο της, Ματίας, έξω από το αθλητικό συγκρότημα Guadalupe Sports Unit, όταν το σμήνος επιτέθηκε στο πλήθος στις 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με την Irish Mirror, οικογένειες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή για αθλητική διοργάνωση, όταν οι μέλισσες άρχισαν ξαφνικά να επιτίθενται στους παρευρισκομένους.

Τύλιξε τον γιο της με τη μπλούζα της για να τον σώσει

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μόλις ξεκίνησε η επίθεση, η 45χρονη έβγαλε αμέσως τη μπλούζα της και την τύλιξε γύρω από τον τρίχρονο γιο της, προκειμένου να τον προστατεύσει από τα τσιμπήματα.

Στη συνέχεια κατάφερε να τον μεταφέρει σε ασφαλές σημείο μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η ίδια, όμως, έμεινε εκτεθειμένη στο τεράστιο σμήνος και δέχθηκε περίπου 300 τσιμπήματα. Παράλληλα, προσπάθησε να προστατεύσει και τον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο σμήνος.

Πανικός έξω από το αθλητικό συγκρότημα

Βίντεο και μαρτυρίες από το σημείο περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις μέλισσες.

Τουλάχιστον 11 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ μεταξύ εκείνων που δέχθηκαν τσιμπήματα ήταν και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα συνεργεία που έφτασαν στο σημείο δεν διέθεταν εξειδικευμένο προστατευτικό εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλης κλίμακας επίθεση.

Νοσηλεύτηκε εννέα ημέρες στην εντατική

Η Ογιούκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της, όμως η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις επόμενες ημέρες.

Υπέστη σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, εκτεταμένη φλεγμονή και επιπλοκές που αποδόθηκαν στη μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου που είχε εισέλθει στον οργανισμό της.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Η 45χρονη παρέμεινε στην εντατική για εννέα ημέρες, αλλά τελικά υπέκυψε.

Ήταν δικαστής μόλις επτά μήνες

Η Ογιούκι υπηρετούσε ως δικαστής για μόλις επτά μήνες πριν από τον θάνατό της.

Ο κυβερνήτης της Ζακατέκας, Νταβίντ Μονρεάλ Άβιλα, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της.

Η υπόθεση προκάλεσε συγκίνηση στο Μεξικό, καθώς η 45χρονη έχασε τη ζωή της αφού έθεσε τον εαυτό της σε άμεσο κίνδυνο για να προστατεύσει το παιδί της.

Παρόμοια τραγωδία στη Βραζιλία

Το δημοσίευμα αναφέρεται και σε ξεχωριστό περιστατικό στη Βραζιλία, όπου πατέρας και κόρη έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση μελισσών.

Η Σιλβάνα ντα Φατίμα Μπραγκάνσα ντα Λουζ, 54 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της σε αγροτικό δρόμο και προσέκρουσε σε κυψέλη, προκαλώντας την επίθεση ενός σμήνους.

Ο 79χρονος πατέρας της, Ραούλ Πορτέλα ντα Λουζ, έσπευσε στο σημείο για να τη βοηθήσει, αλλά δέχθηκε επίσης πολλαπλά τσιμπήματα.

Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και πέθανε την επόμενη ημέρα. Η κόρη του υπέκυψε επίσης στα τραύματά της, ενώ η 72χρονη μητέρα της οικογένειας, η οποία είχε επίσης δεχθεί πολλά τσιμπήματα, επέζησε μετά τη νοσηλεία της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Βακάρια, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.