Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Μπομπ Μάκι σε ηλικία 87 ετών – Είχε ντύσει εμβληματικές σταρ

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Ο κόσμος της μόδας και του θεάματος πενθεί για τον θάνατο του Μπομπ Μάκι, του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη βιομηχανία του Χόλιγουντ. Ο δημιουργός, που έγινε γνωστός παγκοσμίως για τις εκθαμβωτικές του δημιουργίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Σύμφωνα με την επιβεβαίωση του εκπροσώπου του στο περιοδικό People, ο Μάκι άφησε την τελευταία του πνοή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, νικημένος από πνευμονία.

Η Συγκινητική Ανακοίνωση

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram τη Δευτέρα (14/9) σκορπώντας θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές και τους διάσημους συνεργάτες του. Η ομάδα του, βραβευμένου με 9 Emmy, σχεδιαστή τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε από τη ζωή σήμερα. Έζησε τα 87 χρόνια της ζωής του στο έπακρο, πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών, το μόνο που ήθελε πάντα να κάνει. Η ιδιοφυΐα του και τα εξαιρετικά σχέδιά του θα ζουν για πάντα, συνεχίζοντας να χαρίζουν ομορφιά σε αυτόν τον κόσμο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bob Mackie (@bobmackie)

Ο Σχεδιαστής των Μεγαλύτερων Αστέρων

Ο Μπομπ Μάκι δεν ακολουθούσε απλώς τις τάσεις της μόδας, αλλά τις δημιουργούσε, αποτελώντας τον απόλυτο ενδυματολόγο της χρυσής εποχής της τηλεόρασης και της μουσικής σκηνής. Στη μακρόχρονη καριέρα του, έντυσε γυναίκες-σύμβολα της παγκόσμιας σόουμπιζ.

Οι Διάσημες Μούσες του: