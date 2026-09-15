Χανιά: Συνελήφθη 47χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Κίσσαμο – Ξυλοκοπούσε την ηλικιωμένη μητέρα του για ημέρες

Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στην Κίσσαμο Χανίων, με θύμα μία 73χρονη γυναίκα και δράστη τον 47χρονο γιο της, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο 47χρονος φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα του καθημερινά για ημέρες, προκαλώντας της τραύματα σε όλο της το σώμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στην Κίσσαμο Χανίων, με τη σύλληψη 47χρονου για ξυλοδαρμό της 73χρονης μητέρας του.
  • Ο 47χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και φέρεται να χτυπούσε την ηλικιωμένη καθημερινά από τις αρχές του μήνα.
  • Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ο δράστης φέρεται να έπιασε τη μητέρα του από τον λαιμό, προκαλώντας της τραύματα σε όλο της το σώμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία 73χρονη γυναίκα και δράστη τον γιο της, αποκαλύφθηκε στην Κίσσαμο, στα Χανιά, και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Ο 47χρονος γιος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, που θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση.

Εφιάλτης για την ηλικιωμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flashnews.gr, ο 47χρονος φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα του καθημερινά, από τις αρχές του μήνα μέχρι και εχθές, όταν τελικά συνελήφθη.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ο 47χρονος φέρεται να έπιασε την ηλικιωμένη και από τον λαιμό, ενώ της προκάλεσε τραύματα σε όλο της το σώμα. 

 

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