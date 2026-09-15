Φλωρίδης στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να είναι ακυβέρνητη ούτε μία ημέρα – Είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση

Για τη δήλωσή του περί κινδύνου για «ντου» της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας της χώρας και τον Ηλία Κασιδιάρη μίλησε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Φλωρίδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά με το θέμα Κασιδιάρη και τα επόμενα πολιτικά σχέδιά του, απάντησε ότι «δίνουμε βήμα αυτή την ώρα σε έναν εγκληματία. Δηλαδή, μιλάμε τι θα κάνει ένας εγκληματίας.. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη Δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και επαναλαμβάνω ότι η ελληνική Δημοκρατία είναι προστατευμένη επαρκώς από τη νομοθεσία, ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη Δημοκρατία ή την πολεμάνε. Αυτό είναι που μπορώ να πω και νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί και το 2023 που επιχειρήθηκε να γίνει κάτι, η νομοθεσία αυτή που εφαρμόστηκε η οποία, εν πάση περιπτώσει, νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση αυτή».

Για τη δήλωσή του για «ντου» της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας

Για την έντονη κριτική που δέχτηκε από πολιτικούς αντιπάλους αλλά και τις διαφωνίες και εντός της ΝΔ σχετικά με τη δήλωσή του περί κινδύνου για «ντου» της Τουρκίας σε περίπτωση ακυβερνησίας, ο κ. Φλωρίδης απάντησε τα εξής:

«Εγώ, έχω μια διαδρομή που προσπαθώ να μιλάω καθαρά. Καθαρά τι σημαίνει; Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Επομένως, αυτό το οποίο είπα, ήταν πάρα πολύ σαφές. Ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σε μόνιμη, εθνική διακινδύνευση. Γι’ αυτό, και επειδή είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δαπανά ένα σωρό δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να μπορεί να οργανώνει την άμυνά της. Γιατί άραγε- θέλω να πω σε όλους αυτούς που τα λένε όλα αυτά- η Ελλάδα δαπανά μερικά δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνά της; Για να προστατευτεί από τον Λουξεμβούργο ή από τη Δανία; Ή κινδυνεύουμε από την Ολλανδία; Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, εάν δεν είχαμε κάποιο ενδεχόμενο, κάποιο κίνδυνο, ποιος ο λόγος να εξοπλιζόμαστε σαν αστακοί για να προστατεύουμε τη χώρα μας;».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε λέγοντας πως «όταν είχαμε τον ισχυρό δικομματισμό, ήξεραν οι Έλληνες πολίτες ότι δεν θα είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος. Όμως τώρα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει μόνο ένα ισχυρό κόμμα και από εκεί και πέρα μια πανσπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση, τα οποία κόμματα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κανείς με κανέναν. Και βέβαια όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη. Τι μας λέει τώρα αυτό; Λέει ότι αν ο σκοπός τους επιδιωχθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, γιατί για αυτή την περίοδο μιλάμε, τότε είναι προφανές ότι η χώρα, για κάποια περίοδο, δεν ξέρω πόση, θα είναι σε ακυβερνησία. Τι σημαίνει λοιπόν ακυβερνησία για μια χώρα που έχει μόνιμη εθνική διακινδύνευση; Τι σημαίνει; Δηλαδή είμαστε μια χώρα πάνοπλη στρατιωτικά και θα κινδυνεύσουμε να είμαστε άοπλη πολιτικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, επειδή δεν θα υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει τις εντολές. Αυτό λοιπόν είπα, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να είναι ακυβέρνητη ούτε μια μέρα. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν ας έρθει κάποιος άλλος τώρα να μου πει ότι αυτά τα οποία λέω είναι ακαταλαβίστικα ή υπερβολικά. Ο πολιτικός, όπως εγώ τον καταλαβαίνω, οφείλει να μιλάει με έναν τρόπο καθαρό, να βοηθάει με τη σειρά του αυτός ο καθαρός λόγος να συνειδητοποιείται από τον κόσμο. Από κει και πέρα ο κόσμος αποφασίζει να κάνει ό, τι θέλει. Δεν είναι για να φοβίσεις τον κόσμο. Δεν είναι αυτό. Καθόλου. Ίσα ίσα όμως μια καθαρή κουβέντα βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει».

Στο σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου ότι η δήλωσή του ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «Καραμανλής ή τανκς», ο κ. Φλωρίδης είπε: «Το “Καραμανλής ή τανκς”, το είπε τότε ο Μίκης Θεοδωράκης κι έπεσαν όλοι να τον φάνε. Όχι γιατί ο Θεοδωράκης είπε κάτι που δεν ίσχυε. Αλλά του έλεγαν “ρε παιδί μου, έτσι θα είναι, αλλά γιατί το λες;”. Προσέξτε. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που λες: Ότι αν δεν έρθει ο Καραμανλής τότε, τα τανκς ήταν προ των πυλών ξανά. Το καταλάβαιναν όλοι αυτό. Αλλά του Θεοδωράκη του την έπεσαν, επειδή έλεγαν, “αλήθεια είναι, αλλά γιατί την είπες τώρα”».

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι «ο τόνος μου είναι καθαρός και δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση δική μου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε; Ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει το παραμικρό. Και δεν θα μας πουν οι άλλοι τι θα κάνουν. Εντάξει, αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το λέει στα λόγια. Το απέδειξε ξέρετε πότε; Ας πούμε στην πράξη. Όταν τον Φεβρουάριο του 2020 έγινε αυτό που έγινε στον Έβρο. Τώρα λοιπόν θέλω να πω σε όλους που μιλάνε καλά ελληνικά. Θέλω να μου πουν στην ελληνική γλώσσα πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε στον Έβρο τον Φεβρουάριο του 2020. Πώς το λένε; Ας μου πουν τώρα. Εγώ το λέω ντου. Λοιπόν, το είπα καθαρά. Ας μου πούνε οι άλλοι πώς ονομάζουν αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει. Αυτό που έγινε το 2020 στον Έβρο, όπου επειδή υπήρχε κυβέρνηση ισχυρή κυβέρνηση παρέταξε στρατό και αστυνομία λοιπόν πώς λέγεται; Τι ήταν αυτό»

Για το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων και κλινικών με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη

«Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, όμως, καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι όταν διαπιστώνονται κενά διαχρονικά τότε να παρεμβαίνουμε. Εγώ άκουσα τον κ. Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι θα μελετήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στο σύστημα, κενά που θα έπρεπε να μην υπάρχουν για να προστατεύεται ο κόσμος και αυτά να τα διορθώσουμε» είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και συμπλήρωσε:

«Οι παρεμβάσεις της Πολιτείας στην πορεία των χρόνων πάντα είναι ότι διορθώνουμε τα κενά όπου υπάρχουν ή τα καλύπτουμε, αλλά κυρίως πολλές φορές έχουμε καινούρια πράγματα που δεν τα είχαμε υποψιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες φορές η πραγματικότητα κινείται πιο γρήγορα από μας, δηλαδή δημιουργεί καταστάσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις δούμε όπως θα έπρεπε να τις δούμε και γι’ αυτό εκεί χρειάζεται εγρήγορση. Άρα εγώ δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή αν έχουμε και πού έχουμε κενά αλλά άκουσα τον αρμόδιο Υπουργό να το λέει».

Για τον Αλκέτ Ριζάι

«Να δούμε την πλευρά του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφασίζει τη χορήγηση της άδειας. Εάν έχεις έναν κρατούμενο στον οποίο έχεις δώσει 15 φορές άδεια και αυτός έχει επιστρέψει, η λογική υπόθεση ποια είναι; Ότι του δώσαμε άδειες και αυτός γύρισε. Τώρα θα μου πει κάποιος άλλος, “ωραία σου την έκανε τη μία φορά”, αλλά άνθρωποι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα. Άνθρωποι τα αποφασίζουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί ας πούμε στην κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή σε όλους, ότι σε κάποιον έστω βαρυποινίτη, χορηγήθηκαν 15 διαδοχικές άδειες και μετά τις άδειες αυτός επέστρεφε. Ας το δούμε» τόνισε ο κ. Φλωρίδης.

Για τους συγκεντρωμένους έξω από τη φυλακή οπαδούς του Κασιδιάρη

Για τους συγκεντρωμένους οπαδούς του Ηλία Κασιδιάρη έξω από τις φυλακές, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε:

«Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να ζητωκραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία. Γι’ αυτό λέω ότι είναι μεγάλο λάθος από όλους μας να δίνουμε εικόνα και βήμα σε έναν εγκληματία».

Ακούστε το ηχητικό: