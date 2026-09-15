Δουδωνής για αποφυλάκιση Κασιδιάρη: Η Δημοκρατία δεν εκδικείται αλλά δεν ξεχνά – Τι είπε για το βαθμολόγιο στο Δημόσιο

«Η Δημοκρατία δεν εκδικείται αλλά δεν ξεχνά και προνοεί» τόνισε ο Παναγιώτης Δουδωνής για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για το βαθμολόγιο στο Δημόσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Στο τραπέζι και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ. Δουδωνής επεσήμανε ότι «σε τρεις ημέρες συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσα από την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και ο μεν καταδικασμένος εγκληματίας Ηλίας Κασιδιάρης από σήμερα θα έχει την ελευθερία του, η μάνα του Παύλου Φύσα δεν θα έχει πίσω το παιδί της». Η Δημοκρατία, τόνισε ο κ. Δουδωνής «δεν εκδικείται αλλά δεν είναι και ανόητη. H Δημοκρατία δεν ξεχνά και δεν ξεχνούν οι δημοκρατικοί πολίτες που είναι κατά το Σύνταγμα επιφορτισμένοι με την περιφρούρηση του πολιτεύματος. Δεν ξεχνούν τα όσα έχουν συμβεί αλλά και προνοούν».

Ο κύριος Δουδωνής επισήμανε ότι αυτά που έχουν συμβεί δεν μπορεί να αναιρεθούν και όσα έχουν ρυθμιστεί. Υπογράμμισε προς κάθε, όπως είπε, κατεύθυνση ότι «ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκριπτόμενος επικεφαλής κόμματος, ούτε ως απλός βουλευτής κόμματος».

Ειδικότερα εξήγησε πως για τις δύο πρώτες εκδοχές αυτό έχει προβλεφθεί στην περίπτωση Β του άρθρου 32 της Εκλογικής Νομοθεσίας, ενώ για την τρίτη εκδοχή (της υποψηφιότητάς τους ως απλού υποψήφιου βουλευτή σε συνδυασμό) υπάρχει η πρόνοια της περίπτωσης Γ του σχετικού Νόμου.

Ο κ. Δουδωνής είπε πως όσοι φέρνουν το θέμα του για το εάν ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχει δυνατότητα πολιτικής δραστηριότητας «οφείλουν να απαντήσουν, γιατί το κάνουν; Εάν είναι από απλό ενδιαφέρον ή αυτό συμβαίνει εκ του πονηρού. Γιατί ο Νόμος είναι απολύτως σαφής» και διάβασε τις σχετικές διατάξεις.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση γιατί τη μη συμπλήρωση των τριών κενών εδρών των έκπτωτων «Σπαρτιατών». Υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στον Άρειο Πάγιο ήταν που έθεσαν εκτός της Βουλής των Ελλήνων το κόμμα των «Σπαρτιατών». Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι αγνόησε και δεν υιοθέτησε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για να μην μπορεί να κατέλθει ο Ηλίας Κασιδιάρης στις δημοτικές εκλογές στον δήμο της Αθήνας. Ο κ. Δουδωνής ανέφερε πως «δεν λέω ότι το ΠΑΣΟΚ μονοπωλεί αυτό τον αγώνα αλλά το ΠΑΣΟΚ πρωτοστατεί σε αυτόν τον αγώνα».

Ο κ. Δουδωνής σε αυτή την παρέμβασή του κατέληξε λέγοντας ότι «ο νόμος ορίζει ρητά και σαφώς ότι δεν μπορεί να πολιτευτεί» και αναρωτήθηκε «γιατί όλος αυτός ο ντόρος, τι συζητάμε και γιατί συζητάμε; Για να βάλετε στο δημόσιο διάλογο το αυγό του φιδιού; Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει καθώς οι διατάξεις του νόμου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας».

Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο Δημόσιο

Στο μεταξύ, στην Ολομέλεια εισήχθη σήμερα (15/10/2026) για συζήτηση και ψήφιση, του σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκηση» και λοιπές διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου εισήχθη από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το ΚΚΕ το καταψήφισε, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιφυλαχθεί να τοποθετηθούν σήμερα κατά την συζήτησή του στην Ολομέλεια.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί μια υπουργική τροπολογία με διατάξεις που αφορούν: την κάλυψη δαπανών αρχικής πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών των παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) και των αμοιβών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του άρθρου 13 του ν. 4653/2020 – Για την αναγνώριση χρόνου σπουδών σε παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. Διάταξη για την λειτουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Διαταραχές από την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Ρυθμίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δημοτικών και περιφερειακών Επιτροπών, την άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας και συγκρότηση τεχνικού συμβουλίου .

Ρυθμίσεις για την απασχόληση στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ως μοριοδοτούμενο κριτήριο και εξορθολογισμός του πλαισίου προσλήψεων προσωπικού δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Μετάθεση της ημερομηνίας πλήρους λειτουργίας της βάσης δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη δημοσιοποίηση διαθηκών και την έκδοση πιστοποιητικών από τους συμβολαιογράφους έως τις 31/3/2027. Διάταξη για την συμπλήρωση χρηματοδότησης από άλλες πηγές για την χορήγηση χρηματοδοτήσεων τπό τη μορφή δανείων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών πρώτης κατοικίας και ενεργειακής αναβάθμισης ιδιοκτησιών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Επιτροπή είχε προαναγγείλει πως σήμερα θα καταθέσει νομοθετικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου αναφορικά με την μεταβατική φάση της μεταρρύθμισης του νέου συστήματος του βαθμολογίου και της επιλογής προϊσταμένων, με την αλλαγή της ποσόστωσης της μοριοδότησης όπου το 30% θα αφορά την αξιολόγηση δεξιοτήτων, το 45% τα πτυχία και τις γνώσεις, ενώ η προφορική δοκιμασία που θα γίνεται μέσω ΑΣΕΠ θα καλύπτει το 25%. Επίσης, θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου και οι πρόσθετες παρατηρήσεις της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων για την εφαρμογή της ψηφιακής Κάρτας.

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια άρχισε με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων.