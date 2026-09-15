Καύσιμα: Νέα αύξηση για αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης – Πότε θα φτάσουν τα 2,20 ευρώ το λίτρο

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να ξεπερνά τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται να αγγίξει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή, παρά την επιδότηση 10 λεπτών από τα διυλιστήρια.

EN
Γράφει ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Oικονομία

πετρέλαιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας χθες ακόμη και τα 109 δολάρια το βαρέλι.
  • Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 3 λεπτά σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη.
  • Οι προβλέψεις από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων αναφέρουν ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα φτάσει τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας χθες ακόμη και τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, 3 λεπτά του ευρώ αυξημένη σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων είναι ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα φτάσει τα 2.20 ευρώ ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ το λίτρο αν δεν υπήρχε και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ