Καύσιμα: Νέα αύξηση για αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης – Πότε θα φτάσουν τα 2,20 ευρώ το λίτρο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να κινείται ανοδικά ξεπερνώντας χθες ακόμη και τα 109 δολάρια το βαρέλι.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2,15 ευρώ ανά λίτρο, 3 λεπτά του ευρώ αυξημένη σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων είναι ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα φτάσει τα 2.20 ευρώ ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε τα 2,30 ευρώ το λίτρο αν δεν υπήρχε και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διυλιστήρια.

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