Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης: Πόσο κοστίζουν, ποιες είναι οι νέες τιμές και πώς απορροφώνται οι αυξήσεις στα δίδακτρα

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Ελαφρώς αυξημένες εκτιμάται πώς είναι κατά μέσο όρο μεσοσταθμικά οι τιμές των διδάκτρων στα φροντιστήρια της χώρας μας για παρακολούθηση μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) φέτος σε σχέση με πέρυσι, λόγω διάφορων παραγόντων όπως υψηλών λειτουργικών κόστων, αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού, υψηλών ενοικίων κλπ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Για το θέμα μιλά εκτενώς ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης στο enikonomia.gr.

Οι τιμές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, στα φροντιστήρια, τα μηνιαία δίδακτρα για την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων:

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