Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης: Πόσο κοστίζουν, ποιες είναι οι νέες τιμές και πώς απορροφώνται οι αυξήσεις στα δίδακτρα

Οι τιμές των διδάκτρων στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί ελαφρώς φέτος σε σχέση με πέρυσι, λόγω παραγόντων όπως τα υψηλά λειτουργικά κόστη, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και τα υψηλά ενοίκια. Ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ, Γιάννης Βαφειαδάκης, αναλύει τις ενδεικτικές μηνιαίες τιμές ανά τάξη και εξηγεί πώς οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων απορροφούν μέρος των αυξήσεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελαφρώς αυξημένες εκτιμάται πώς είναι κατά μέσο όρο μεσοσταθμικά οι τιμές των διδάκτρων στα φροντιστήρια της χώρας μας φέτος, λόγω των υψηλών λειτουργικών κόστων, της αναπροσαρμογής κατώτατου μισθού, των υψηλών τιμών στα ενοίκια κλπ.
  • Τα μηνιαία δίδακτρα για παρακολούθηση όλων των μαθημάτων με τμήματα έως 8 ατόμων κυμαίνονται ενδεικτικά από 140-150 ευρώ για την Α’ Γυμνασίου  και για  την Γ’ Λυκείου από  340-350 ευρώ.
  • Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων απορροφούν ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων, ενώ οποιοδήποτε επιπλέον κόστος προκύψει φέτος θα το υποστεί αποκλειστικά η επιχείρηση και όχι ο γονέας,

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελαφρώς αυξημένες εκτιμάται πώς είναι κατά μέσο όρο μεσοσταθμικά οι τιμές των διδάκτρων στα φροντιστήρια της χώρας μας για παρακολούθηση μαθημάτων Μέσης  Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) φέτος σε σχέση με πέρυσι, λόγω διάφορων παραγόντων  όπως υψηλών λειτουργικών κόστων, αναπροσαρμογή κατώτατου μισθού, υψηλών ενοικίων  κλπ.

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Για το θέμα μιλά εκτενώς ο πρόεδρος της  Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), Γιάννης Βαφειαδάκης στο enikonomia.gr.

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Οι τιμές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Βαφειαδάκη, στα φροντιστήρια, τα μηνιαία δίδακτρα για την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων:

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