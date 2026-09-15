«Thessaly Pass 2026» και «Evros Pass 2026»: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις και ποιοι είναι δικαιούχοι – Τα ποσά των voucher

Από την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετάσχουν στα προγράμματα «Thessaly Pass 2026» και «Evros Pass 2026» και να λάβουν τα αντίστοιχα voucher, όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 68494 Κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5567/14.09.2026).

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης μετά τη λήξη των αιτήσεων και θα λάβουν είτε το ποσό των 200 ευρώ για το «Thessaly Pass 2026» είτε των ποσό των 250 ευρώ για το «Evros Pass 2026».

Ο συνολικός αριθμός των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών ορίζεται, κατά την παρ. 2 του άρθρου 12, ως εξής:

Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση μόνο για έναν εκ των δύο προορισμών και για μία ή περισσότερες φάσεις, μπορεί όμως να καταστεί ωφελούμενος, κατόπιν κλήρωσης, μόνο για έναν προορισμό σε μία φάση.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Δικαιούχοι και ωφελούμενοι

«Δικαιούχοι» είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία ή με σύμφωνο συμβίωσης) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ως «Ωφελούμενοι» ορίζονται:

Τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

2.Ποιοι αποκλείονται

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι:

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.ΥΠ.Α. περιόδου 2025-2026, ή όσοι επιλεγούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027, ανεξαρτήτως αν έγινε τελικά χρήση της παροχής.

Οι επιλεγέντες δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία τις επιλεγμένες περιοχές του κάθε προγράμματος (Παράρτημα Α για το «Thessaly Pass 2026», Παράρτημα Β για το «Evros Pass 2026»), όπως προκύπτει από τη δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Τα ανωτέρω δηλώνονται υπεύθυνα κατά την αίτηση, ενώ δύνανται να διενεργηθούν αυτεπάγγελτοι έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή μη τήρησης των όρων, επιβάλλεται η άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022).

3.Φορολογική μεταχείριση της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά — συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού τέλους συναλλαγής — δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Επίσης επισημαίνεται πως, εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025, δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο — σημείο κρίσιμο για όσους έχουν εκκρεμείς δηλώσεις.

4.Διαδικασία υποβολής και έκδοση της κάρτας

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προσβάσιμης από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr – ΕΨΠ), με αυθεντικοποίηση μέσω των κωδικών TAXISnet (άρθρο 4). Μέσω διαλειτουργικότητας με την Α.Α.Δ.Ε. αντλούνται τα στοιχεία του δικαιούχου και των ωφελουμένων του (φορολογικό έτος 2025), ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Ο δικαιούχος δηλώνει τον προορισμό και τη φάση/τις φάσεις προτίμησης, υποβάλλει τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 και επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου (άρθρο 5).

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν από την κλήρωση, το πιστωτικό ίδρυμα εκδίδει και διανέμει αποκλειστικά ψηφιακά την άυλη κάρτα και ενημερώνει τον δικαιούχο για την ενεργοποίησή της με sms και e-mail . Η κάρτα εκδίδεται με ημερομηνία λήξης την τελευταία ημέρα του τελευταίου μήνα της κληρωθείσας φάσης.

5. Η χρήση της κάρτας

Κατά το άρθρο 7, το πιστωθέν ποσό χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για συναλλαγές με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σωρευτικά: αφενός σε περιοχές με Ταχυδρομικό Κωδικό των Παραρτημάτων Α και Β (ανάλογα με τον επιλεγέντα προορισμό) και αφετέρου στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών, βάσει των Κωδικών Κατηγορίας Εμπόρου (MCC). Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αποκλειστικά POS τύπου Web/Virtual. Μέσω της εφαρμογής, ο δικαιούχος μπορεί να επαληθεύσει, με αναζήτηση βάσει του Α.Φ.Μ. της επιχείρησης, αν αυτή συμμετέχει στο πρόγραμμα.

6.Επιλέξιμες περιοχές και Ταχυδρομικοί Κώδικες (Παραρτήματα Α & Β)

Οι επιλέξιμοι Ταχυδρομικοί Κώδικες προσδιορίζουν τόσο τις περιοχές των οποίων οι κάτοικοι εξαιρούνται (κύρια κατοικία) όσο και τις περιοχές όπου βρίσκονται οι επιχειρήσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η κάρτα. Σύμφωνα με τα Παραρτήματα Α και Β της απόφασης, οι επιλέξιμες περιοχές και οι Ταχυδρομικοί Κώδικες είναι οι εξής:

7.Φάσεις και συνολική διάρκεια

Η δράση υλοποιείται σε δύο διαδοχικές φάσεις, με κατανομή καρτών ως εξής (παρ. 3 του άρθρου 12):

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα της Φάσης 1 μεταφέρονται στη Φάση 2, προσαυξάνοντας τον αριθμό των καρτών, με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του προϋπολογισθέντος ποσού. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2027, ενώ το τυχόν αδιάθετο ποσό επιστρέφεται στα διαθέσιμα του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.