Τα νέα κριτήρια για το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Στόχος του προγράμματος είναι να βρουν προσιτή στέγη 15.000 οικογένειες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις αρχές Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ», με διευρυμένα κριτήρια σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Στόχος είναι να προσφέρει πιο προσιτή στέγη σε 15.000 οικογένειες, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν και πολίτες που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν ακίνητο μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια αύξησης της προσφοράς ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων όπως η τριετής φοροαπαλλαγή για κλειστά ακίνητα που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση και η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Προϋπολογισμός Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ. Από αυτά, 500 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τα δάνεια του Ταμείου Ανακάμψης, 500 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΑΤ και 1 δισ. ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα. Το νέο πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα όρια που ίσχυαν στο «Σπίτι μου ΙΙ». Ειδικότερα: α) Δικαιούχοι θα είναι πολίτες ηλικίας έως 55 ετών, έναντι του σημερινού ορίου των 50 ετών.

β) Το ανώτατο όριο της εμπορικής αξίας των επιλέξιμων ακινήτων αυξάνεται από τα 250.000 στα 300.000 ευρώ. γ) Το μέγιστο ποσό του δανείου, το οποίο μπορεί να καλύπτει έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, αυξάνεται από τα 190.000 στα 230.000 ευρώ.

δ) Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για τις οικογένειες με παιδιά. Στο εισοδηματικό όριο των 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια θα προστίθενται 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί 5.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στα 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. ε) Αυξάνεται το όριο επιφάνειας των επιλέξιμων κατοικιών για τις πολύτεκνες οικογένειες. Στο ισχύον ανώτατο όριο των 150 τ.μ. θα προστίθενται 10 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των τεσσάρων.

Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις Οι παρεμβάσεις για τη στέγη είναι οι ακόλουθες: Από το 2027 απαλλάσσονται από την καταβολή ΕΝΦΙΑ τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή πληθυσμού. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, πλην εκείνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το πληθυσμιακό όριο ορίζεται στους 2.200 κατοίκους. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που διαμένουν στους συγκεκριμένους οικισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως υπολογίζεται για την επιβολή του φόρου, δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, με πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος 8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της απαλλαγής, η οποία αφορά 12.855 οικισμούς, εκτιμάται σε 86 εκατ. ευρώ ετησίως. Από τον Ιούλιο του 2027, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι ο περιορισμός των στρεβλώσεων που προκαλεί η εξωτερική επενδυτική ζήτηση σε περιοχές με στεγαστική πίεση και, παράλληλα, η ενίσχυση της θέσης των μόνιμων κατοίκων στην αγορά.

Η αύξηση αφορά αποκλειστικά την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Μαζί με την εισφορά 3% επί του φόρου υπέρ των δήμων, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στην πράξη στο 15,45%, από 3,09% που είναι σήμερα. Επεκτείνεται για την περίοδο 2027–2030 η φοροαπαλλαγή για τα κενά ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση.

Η προθεσμία που είχαν οι ιδιοκτήτες για να εκμισθώσουν κλειστές κατοικίες ή να μετατρέψουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, προκειμένου να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για μία τριετία, έληγε στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον τρία χρόνια, καθώς και για ακίνητα τα οποία διατίθεντο για βραχυχρόνια μίσθωση, επιφάνειας έως 120 τ.μ. Εάν ο ενοικιαστής έχει περισσότερα από δύο παιδιά, το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον τέκνο. Παρατείνεται για την περίοδο 2027–2030 η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Πρόκειται για το φορολογικό μπόνους ανακαινίσεων, το οποίο προβλέπει έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Το συγκεκριμένο μέτρο επρόκειτο επίσης να λήξει στο τέλος του 2026. Επεκτείνεται για την περίοδο 2027–2030 η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στα νέα κτίρια. Η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών θεωρείται κρίσιμη για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και την αποφυγή μεγάλων αυξήσεων στις τιμές αγοράς. Με το ισχύον καθεστώς, οι αγοραστές καταβάλλουν μόνο φόρο μεταβίβασης 3%, γεγονός που μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος απόκτησης ακινήτου. Δεν θα χορηγηθούν νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης, μέσω Airbnb και άλλων αντίστοιχων πλατφορμών, στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και στο Α’ Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης ούτε κατά το 2027.