Γαλάτσι: Συναγερμός για φωτιά σε πιλοτή τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα δύο άτομα

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (15/10/2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πιλοτή πολυκατοικίας, στην οδό Ήρας, στο Γαλάτσι.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 04:00 το πρωί και οι φλόγες τύλιξαν αρχικά, ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε ακόμη ένα όχημα, καθώς και σε μία μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, περιορίζοντας τις φλόγες και αποτρέποντας περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς.

Η έντονη οσμή καπνού, προκάλεσε προβλήματα σε ενοίκους της πολυκατοικίας. Δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, σε νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικές δυσκολίες.

Έπειτα από την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Στο σημείο παρέμειναν δυνάμεις, για την πλήρη επιτήρηση του χώρου και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.