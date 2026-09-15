Ένας Έλληνας στη μάχη για τη Γερουσία

Ο 46χρονος Δημοκρατικός βουλευτής από το Νιου Χάμσαϊρ, Κρις Πάπας, διεκδικεί την εκλογή απέναντι στον Ρεπουμπλικανό αντίπαλό του, σε μια ιστορική αναμέτρηση για την ομογένεια.

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ – Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη – ΠΗΓΗ: Realnews

Περισσότερο από έναν αιώνα αφότου ο προπάππους του έφτασε από την Ελλάδα στις ΗΠΑ, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ο Κρις Πάπας, βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη μάχη της καριέρας του. Ο 46χρονος Δημοκρατικός βουλευτής από το Νιου Χάμσαϊρ διεκδικεί τον Νοέμβριο μία θέση στην αμερικανική Γερουσία, σε μια αναμέτρηση που παρακολουθεί στενά η Ουάσινγκτον και που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομογένεια.

Απέναντί του θα βρεθεί ο Ρεπουμπλικανός πρώην γερουσιαστής Τζον Ε. Σουνούνου, γόνος μιας από τις γνωστότερες πολιτικές οικογένειες του Νιου Χάμσαϊρ. Οι δύο υποψήφιοι διεκδικούν την έδρα που αφήνει η επί τρεις θητείες Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, σε μια εκλογική μάχη με ευρύτερο διακύβευμα: τον συσχετισμό δυνάμεων στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα πλειοψηφία 53-47 και οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών για να ανακτήσουν τον έλεγχο του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι, παράλληλα με την προσπάθεια να κερδίσουν έδρες που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί, πρέπει να διατηρήσουν εκείνες που ήδη κατέχουν. Το Νιου Χάμσαϊρ βρίσκεται έτσι ανάμεσα στις αναμετρήσεις που αποκτούν εθνική σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ανοιχτή έδρα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην πολιτεία. Η «Washington Post» και η «Wall Street Journal» περιγράφουν την αναμέτρηση Πάπας – Σουνούνου ως ανταγωνιστική, ενώ το Reuters έχει συμπεριλάβει την ανοιχτή έδρα του Νιου Χάμσαϊρ στις μάχες που συνδέονται με τον έλεγχο της Γερουσίας.

Για τον Πάπας υπάρχει και μια ιστορική διάσταση. Εάν εκλεγεί, θα γίνει ο πρώτος Ελληνοαμερικανός που θα υπηρετήσει στη Γερουσία, μετά την αποχώρηση της Ολυμπίας Σνόου το 2013 και ο πρώτος Ελληνοαμερικανός άνδρας, μετά τον Πολ Σαρμπάνη ο οποίος αποχώρησε το 2007.

Η διαδρομή του Κρις Πάπας είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική. Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1980 στο Μάντσεστερ του Νιου Χάμσαϊρ και οι ελληνικές ρίζες της οικογένειάς του βρίσκονται στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο προπάππους του, Άρθουρ Πάπας, από την Ελασσόνα μετανάστευσε στις ΗΠΑ και μαζί με τον Λούις Κανότας δημιούργησε το 1917 μια επιχείρηση, το μετέπειτα «Puritan Backroom», ένα από τα ιστορικά εστιατόρια του Μάντσεστερ.

Ο Πάπας, που μεγάλωσε δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση, έχει αναφερθεί επανειλημμένως στην πορεία των προγόνων του ως έκφραση του αμερικανικού ονείρου: μια οικογένεια μεταναστών που ξεκίνησε από την Ελλάδα, δημιούργησε τη δική της επιχείρηση και ρίζωσε στην οικονομική και κοινωνική ζωή του Νιου Χάμσαϊρ.

Φοίτησε στα δημόσια σχολεία του Μάντσεστερ και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες. Πριν φτάσει στην Ουάσιγκτον είχε ήδη αποκτήσει σημαντική εμπειρία με τη συμμετοχή του στην πολιτική ζωή του Νιου Χάμσαϊρ, υπηρετώντας, μεταξύ άλλων, στη Βουλή της πολιτείας και στο Executive Council.

Το 2018, εξελέγη για πρώτη φορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τον Ιανουάριο του 2019 εκπροσωπούσε την Α’ Περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ.

Έκτοτε έχει κερδίσει τέσσερις διαδοχικές εκλογές σε μια περιφέρεια γνωστή για τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Επίσης, είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πολιτικός που εξελέγη στο Κογκρέσο, εκπροσωπώντας την πολιτεία.

Η ελληνική καταγωγή του Πάπας δεν αποτελεί απλώς στοιχείο του οικογενειακού του βιογραφικού. Στο Κογκρέσο, έχει αναπτύξει συστηματική δραστηριότητα σε ζητήματα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος και είναι συμπρόεδρος του Congressional Hellenic Caucus, της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας που ασχολείται με τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας και με θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με οργανώσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Η AHEPA τον υποδέχθηκε ως νέο Ελληνοαμερικανό βουλευτή μετά την πρώτη εκλογή του, ενώ το 2024 τον τίμησε με το Pericles Award.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητά του στα ζητήματα της ανατολικής Μεσογείου. Εχει υποστηρίξει την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής και αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την Κύπρο και τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.

Το 2025, ηγήθηκε διακομματικής επιστολής δεκάδων μελών της Βουλής προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ζητώντας να μην επιτραπεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η Αγκυρα διατηρεί το ρωσικό σύστημα S-400. Ακόμη, έχει συμμετάσχει σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για το Κυπριακό και την ενίσχυση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αυτή η δραστηριότητά του εξηγεί και το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί την υποψηφιότητά του η οργανωμένη ομογένεια. Η Γερουσία, έχει σημαντικές συνταγματικές αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική, από την επικύρωση διεθνών συνθηκών έως την έγκριση πρεσβευτών και κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Συμβολισμός

Η εκλογή του θα είχε παράλληλα ισχυρό συμβολισμό. Η Ολ. Σνόου του Μέιν, ελληνικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της, ήταν η τελευταία Ελληνοαμερικανίδα που υπηρέτησε στη Γερουσία έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο Π. Σαρμπάνης του Μέριλαντ, γιος Ελλήνων μεταναστών και ο πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, είχε αποχωρήσει το 2007 έπειτα από τρεις δεκαετίες στο σώμα.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την άφιξη της οικογένειάς του από την Ελλάδα, ο Κρις Πάπας διεκδικεί πλέον μία από τις 100 έδρες της αμερικανικής Γερουσίας. Για τους Δημοκρατικούς, η μάχη του Νιου Χάμσαϊρ συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια για τον έλεγχο του σώματος. Για την ελληνική ομογένεια σηματοδοτεί την προοπτική επιστροφής, για πρώτη φορά από το 2013, μιας ελληνοαμερικανικής παρουσίας στα έδρανα της Γερουσίας.