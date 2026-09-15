Ενοίκια: Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις διορθώσεις – Τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και οι ποινές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών ίσων με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους ανέρχονται φέτος σε 1.000.000. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Ωστόσο πολλοί από τους παλαιούς και τους νέους δικαιούχους της επιστροφής του 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους κινδυνεύουν είτε να μην εισπράξουν την παροχή αυτή είτε να εισπράξουν μέρος αυτής, λόγω παραλείψεων ή λαθών στη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, στους οποίους δηλώνονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων που πραγματοποιήθηκαν το 2025.

Η 30η Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκκαθάριση των στοιχείων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση έως εκείνη την ημέρα.

Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση την ετήσια δαπάνη του ενοικίου του 2025, όπως αυτή δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811 έως 816), είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817 έως 822).

Σημειωτέον ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Ο έλεγχος

Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία, θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φθάνει τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Ειδικότερα:

Όσοι διαπιστώσουν ότι δεν έχουν δηλώσει σωστά στη φορολογική δήλωση τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή τα ποσά των ενοικίων που κατέβαλαν, πρέπει να προβούν σε διορθώσεις.

Η προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου δίνει το περιθώριο υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία ενημερωτικού χαρακτήρα) ώστε να προστεθεί ή να διορθωθεί ο κωδικός που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης.

Η προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου δίνει το περιθώριο υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία ενημερωτικού χαρακτήρα) ώστε να προστεθεί ή να διορθωθεί ο κωδικός που αφορά τα στοιχεία της μίσθωσης. Στις περιπτώσεις πολλαπλών μισθωτηρίων εντός του έτους, πρέπει να βεβαιωθούν ότι στο Ε1 αποτυπώνονται σωστά οι επιμέρους περίοδοι και τα αντίστοιχα ποσά.

Είναι σημαντικό να έχει δηλωθεί και επιβεβαιωθεί ο σωστός αριθμός λογαριασμού (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE), προκειμένου να γίνει η πίστωση των χρημάτων χωρίς προβλήματα όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από τις αρμόδιες αρχές

Είναι σημαντικό να έχει δηλωθεί και επιβεβαιωθεί ο σωστός αριθμός λογαριασμού (IBAN) στο σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE), προκειμένου να γίνει η πίστωση των χρημάτων χωρίς προβλήματα όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση από τις αρμόδιες αρχές Όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία της μισθωμένης φοιτητικής κατοικίας και ο ΑΚΑΜΠ/ΑΦΜ του φοιτητή.

Ιδιαίτερη προσοχή στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός μισθωτηρίου είναι σωστός και αν το ποσό του μισθώματος ανταποκρίνεται στο πραγματικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα ποσά

Η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2025, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2026.

Τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα,

850 ευρώ με ένα τέκνο,

900 ευρώ με δύο τέκνα, και:

+50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Προφανώς, το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Η διασταύρωση

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται: με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή.

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης, σύμφωνα με το ERTNews, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1.

Τα κριτήρια

Για να λάβει ο ενοικιαστής την επιστροφή ενός ενοικίου, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα: