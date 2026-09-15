Σούμερ κατά Τραμπ: «Το τελευταίο του ψέμα – Δεν φταίει η Ουκρανία για το ρεκόρ στο ντίζελ»

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ψευδώς επιρρίπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για τις τιμές-ρεκόρ του ντίζελ στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αιτία είναι η πολιτική του Τραμπ και ο πόλεμος με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως καλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ισχυριζόμενος ότι πλήττουν τον κόσμο.

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Διεθνή Νέα

Σούμερ κατά Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να επιρρίψει την ευθύνη στην Ουκρανία για τις τιμές-ρεκόρ του ντίζελ.
  • «Το τελευταίο ψέμα του Τραμπ: Κάπως η Ουκρανία ευθύνεται για το ότι οι τιμές του ντίζελ έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ», έγραψε ο Σούμερ στην πλατφόρμα X.
  • Ο Τραμπ κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι αυτές «πλήττουν τον κόσμο».

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Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, με αφορμή τις τιμές-ρεκόρ του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σούμερ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι επιχειρεί να επιρρίψει την ευθύνη στην Ουκρανία, αντί να αναγνωρίσει, όπως υποστηρίζει, τον αντίκτυπο της πολιτικής του και του πολέμου με το Ιράν στην άνοδο του κόστους.

«Το τελευταίο ψέμα του Τραμπ: Κάπως η Ουκρανία ευθύνεται για το ότι οι τιμές του ντίζελ έφτασαν σε επίπεδα-ρεκόρ», έγραψε ο Σούμερ στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για την αύξηση του κόστους.

Η τοποθέτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα: να σταματήσει να χτυπά τα καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Ιρλανδία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν «πολλοί άλλοι στόχοι» και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής καυσίμων «πλήττουν τον κόσμο».

Η αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ για την πορεία των τιμών της ενέργειας και το κόστος ζωής.

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