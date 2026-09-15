ΗΠΑ: Μετανάστες κρατούνταν σε κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες», δείτε φωτογραφίες

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Μετανάστες κρατούνταν προσωρινά σε εξαιρετικά μικρούς χώρους, περίπου στο μέγεθος τηλεφωνικού θαλάμου, στο κέντρο κράτησης «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα, σύμφωνα με εσωτερική έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Το κέντρο, το οποίο έχει πλέον κλείσει, λειτούργησε για περίπου έναν χρόνο, από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026. Η ονομασία του αποτελούσε συνδυασμό του διαβόητου πρώην σωφρονιστικού ιδρύματος στο νησί Αλκατράζ, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, και των αλιγάτορων που βρίσκονται στην περιοχή της Φλόριντα.

Η υπηρεσία του γενικού επιθεωρητή του DHS πραγματοποίησε απροειδοποίητη επιθεώρηση στο κέντρο στις 21 Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η προσωρινή κράτηση μεταναστών σε τόσο περιορισμένους χώρους αποτελεί πρακτική που χαρακτηρίζεται «άνευ προηγουμένου» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

New watchdog report reveals detainees at Alligator Alcatraz detention center were confined in outdoor cages the size of a phone booth. pic.twitter.com/3rIN1jptw7 — FactPost (@factpostnews) September 14, 2026

Κελιά 1,67 τ.μ. για έως και δύο ώρες

Σε έκθεσή της, έκτασης κάπου 30 σελίδων, που φέρει ημερομηνία 11η Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι από τη 17η Ιουλίου 2025 ως τη 18η Ιανουαρίου 2026, 79 άνθρωποι εγκλείονταν σε μεταλλικά κελιά με «επιφάνεια περίπου 1,67 τετραγωνικού μέτρου» για χρονικά διαστήματα «από μερικά λεπτά ως σχεδόν δυο ώρες».

Η χρήση αυτών των μικροσκοπικών κελιών, για οποιονδήποτε λόγο, «δεν είχε προηγούμενο» στα κέντρα κράτησης που έχει ελέγξει η υπηρεσία, αναφέρει το κείμενο.

🇺🇸 The staff running Alligator Alcatraz called the metal cages “calming areas,” and apparently expected that to land. DHS inspectors counted 79 people locked in boxes of about 18 square feet, some for nearly 2 hours, and said flat out they’ve never seen this in any ICE facility… pic.twitter.com/S2KCFrDJgO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 14, 2026

Ο εγκλεισμός ανθρώπων σε τόσο μικρούς χώρους συνεπάγεται «μεγάλους κινδύνους» για την υγεία τους, υπογραμμίζεται.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους «δεν συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανονισμούς ως προς τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», επιμένει η υπηρεσία.

A DHS watchdog report released Monday confirmed that immigrants held at Florida’s Alligator Alcatraz detention facility were forced into cages the size of phone booths. #AlligatorAlcatraz #ICE #DHS #Immigration #Watchdog pic.twitter.com/7gdD7YTAeb — Brut America (@brutamerica) September 14, 2026

«Χώροι ηρεμίας» με εγκατεστημένες κλειδαριές

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το προσωπικό του κέντρου χαρακτήρισε τα μικροσκοπικά κελιά «χώρους ηρεμίας», ώστε οι κρατούμενοι μπορούν να «περνούν κάποια ώρα μόνοι» και να «ησυχάζουν». Το προσωπικό διαβεβαίωσε ότι οι φύλακες «δεν κλείδωναν» τους εγκλείστους στα μικροσκοπικά κελιά, όμως υπήρχαν εγκατεστημένες κλειδαριές.

Διαπιστώθηκαν ακόμη σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, από τον υπερπληθυσμό στα κελιά ως την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης και τις κακές συνθήκες υγιεινής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε επισκεφθεί το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» λίγο καιρό αφού άνοιξε, το καλοκαίρι του 2025. Το κέντρο, σε υπόστεγα με λευκές στέγες, χωρίς παράθυρα, κατά τα φαινόμενα στήθηκε βιαστικά σε χώρο όπου λειτουργούσε άλλοτε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα έλη Έβεργκλεϊντς.

«Έχουμε πολλούς φρουρούς, με μορφή αλιγατόρων», ήταν ένα από τα αστεία που έκανε ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους.

Μετανάστες είχαν καταγγείλει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο τις αποκρουστικές συνθήκες κράτησης.