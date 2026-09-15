Σαουδική Αραβία: Άμεση άρση συναγερμού σε Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα

Στην άρση του συναγερμού που είχε εκδοθεί για τις περιοχές Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα προχώρησαν οι σαουδαραβικές αρχές, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, λίγα μόλις λεπτά μετά την ενεργοποίησή του, σύμφωνα με τη σαουδαραβική κρατική τηλεόραση.

Η προειδοποίηση είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στις δύο περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συναγερμός ανακλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στην έκδοσή του.

Η Χαμίς Μουσαΐτ και η Άμπχα βρίσκονται στην επαρχία Ασίρ, κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, περιοχή που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο περιστατικών ασφαλείας και επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Alert: The danger has passed in Khamis Mushait Governorate. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering and filming. In case of emergency, call (998). pic.twitter.com/OtrJDmFSO4 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 14, 2026

Με πληροφορίες από: Al Jazeera