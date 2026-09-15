Σαουδική Αραβία: Άμεση άρση συναγερμού σε Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα

Οι σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν στην άμεση άρση συναγερμού που είχε εκδοθεί για τις περιοχές Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, λίγα λεπτά μετά την ενεργοποίησή του. Η προειδοποίηση είχε προκαλέσει κινητοποίηση, αλλά ανακλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό που οδήγησε στην έκδοσή της.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία, άρση συναγερμού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην άρση του συναγερμού που είχε εκδοθεί για τις περιοχές Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα προχώρησαν οι σαουδαραβικές αρχές, λίγα μόλις λεπτά μετά την ενεργοποίησή του.
  • Η προειδοποίηση είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ωστόσο ανακλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Οι περιοχές βρίσκονται στην επαρχία Ασίρ, κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, περιοχή που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο περιστατικών ασφαλείας.

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Στην άρση του συναγερμού που είχε εκδοθεί για τις περιοχές Χαμίς Μουσαΐτ και Άμπχα προχώρησαν οι σαουδαραβικές αρχές, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, λίγα μόλις λεπτά μετά την ενεργοποίησή του, σύμφωνα με τη σαουδαραβική κρατική τηλεόραση.

Η προειδοποίηση είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών στις δύο περιοχές. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συναγερμός ανακλήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στην έκδοσή του.

Η Χαμίς Μουσαΐτ και η Άμπχα βρίσκονται στην επαρχία Ασίρ, κοντά στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Υεμένη, περιοχή που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο περιστατικών ασφαλείας και επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera

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