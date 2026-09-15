Συναγερμός στη Λιθουανία: Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για πιθανό drone κοντά στο Βίλνιους

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ τέθηκαν σε επιφυλακή και απογειώθηκαν τις πρώτες ώρες της Τρίτης, μετά τον εντοπισμό πιθανού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην περιοχή του Βίλνιους, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Λιθουανία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ τέθηκαν σε επιφυλακή και απογειώθηκαν στην περιοχή του Βίλνιους.
  • Η κινητοποίηση των μαχητικών έγινε μετά τον εντοπισμό πιθανού drone κοντά στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.
  • Την είδηση ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Τρίτης το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ τέθηκαν σε επιφυλακή και απογειώθηκαν μετά τον εντοπισμό πιθανού drone στην περιοχή του Βίλνιους, ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Τρίτης το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση των μαχητικών έγινε λόγω πιθανής παρουσίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ