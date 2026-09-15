Συναγερμός στη Λιθουανία: Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για πιθανό drone κοντά στο Βίλνιους

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ τέθηκαν σε επιφυλακή και απογειώθηκαν μετά τον εντοπισμό πιθανού drone στην περιοχή του Βίλνιους, ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες της Τρίτης το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.
NATO fighter jets shot down a drone that violated Lithuania’s airspace over Kaunas County, prompting an air alert and temporary flight restrictions at Vilnius Airport.
The alert and restrictions were lifted after the drone was destroyed.
Lithuanian authorities said its type…
— Clash Report (@clashreport) September 14, 2026
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κινητοποίηση των μαχητικών έγινε λόγω πιθανής παρουσίας μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.
A drone that just entered Lithuanian airspace was destroyed by NATO fighter jets. I thank Allied personnel for their swift response.
With Russia intensifying its aggression against Ukraine, such readiness is vital for our region. Together with our NATO Allies, Lithuania will…
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 14, 2026