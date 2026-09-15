Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Καλπάζουν» Κόμο και Ρόμα – Πεντάρα με ανατροπή η Ίντερ, νίκες για Λιντς και Μπέτις

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Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αρκετές αναμετρήσεις να προσφέρουν θέαμα και ανατροπές.

Λιντς και Ίντερ πέτυχαν σημαντικές νίκες, ενώ οι Κόμο και Ρόμα, αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, συνέχισαν με θετικά αποτελέσματα. Στην Ισπανία, η Μπέτις πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Βιγιαρεάλ.

Εντυπωσιακή Λιντς, πρώτη ήττα για τη Νιουκάστλ

Η Λιντς επικράτησε εμφατικά με 4-1 της Νιουκάστλ και παρέμεινε αήττητη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.

Τα «Παγώνια» έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με το αυτογκόλ του Μάιλι και τα τέρματα των Μπόουγκλ και Κάλβερτ-Λιούιν. Ο Οκάφορ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 59’, ενώ η Νιουκάστλ πέτυχε το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις.

Για τις «καρακάξες» αυτή ήταν η πρώτη ήττα της φετινής σεζόν.

Η βαθμολογία της Premier League:

Standings provided by Sofascore

Ανατροπή με πεντάρα για την Ίντερ

Στην Ιταλία, η Ίντερ βρέθηκε νωρίς με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Ουντινέζε, καθώς βρέθηκε να χάνει με 0-2. Οι «νερατζούρι», ωστόσο, αντέδρασαν εντυπωσιακά και έφτασαν στη νίκη με 5-3 για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Κάρλος Αουγκούστο, Μπαρέλα, Μάρκους Τουράμ και Εσπόζιτο βρήκαν δίχτυα για τους γηπεδούχους, με την Ουντινέζε να μειώνει στις καθυστερήσεις για το τελικό σκορ.

Με το απόλυτο των τεσσάρων νικών σε ισάριθμες αγωνιστικές, η Ίντερ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Ρόμα.

Νίκες για Κόμο και Ρόμα

Νωρίτερα, με νίκες συνέχισαν στη Serie A και δύο από τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η Κόμο επικράτησε με 2-1 της Πάρμα, με τον Τάσο Δουβίκα να συμμετέχει στη δημιουργία του δεύτερου γκολ της ομάδας του. Νικηφόρα συνέχισε και η Ρόμα, η οποία επικράτησε με 2-0 της Τορίνο, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να παραμένει στον πάγκο.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κόμο εκτός έδρας, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η βαθμολογία της Serie A:

Standings provided by Sofascore

Τρίτη η Μπέτις, χωρίς νίκη η Βιγιαρεάλ

Στη La Liga, η Μπέτις έφυγε με σημαντικό διπλό (2-1) από την έδρα της Βιγιαρεάλ, πραγματοποιώντας ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Ο Ζεράρ Μορένο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 29’, όμως οι Κούτσο Ερνάντες και Νατάν σκόραραν στο 39’ και το 43’ αντίστοιχα, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα τους.

Η Μπέτις ανέβηκε έτσι στην 3η θέση με 12 βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ εξακολουθεί να αναζητά την πρώτη της νίκη, έχοντας δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η βαθμολογία της LaLiga: