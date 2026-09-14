Νίκος Παπανδρέου για το αίτημα άρσης ασυλίας του: «Καλωσορίζω τη διαδικασία – Έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά»

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Οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο αίτημα για άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ευρωβουλευτή, ο οποίος με ανακοίνωση του γραφείου του, αναφέρει:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Νωρίτερα η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, είχε σημειώσει σχετικά:

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα ζητήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων».