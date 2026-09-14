Τραμπ: «Η τιμή στο πετρέλαιο θα πέσει μόλις τελειώσει η σύγκρουση με το Ιράν» – «Δεν αργούμε»

Με τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει σύντομα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει και στην άμεση πτώση της τιμής του πετρελαίου. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το Ιράν είναι ένα «καταρρέον» έθνος, το οποίο επιδιώκει μια συμφωνία.

Εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη της εκτόξευσης της τιμής των καυσίμων στην προηγούμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. «Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουν ότι οι αυξήσεις των τιμών σε όλη την Αμερική προκλήθηκαν από τον Κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν και τη Διοίκηση Μπάιντεν, όχι από τον ‘ΤΡΑΜΠ’», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο truthsocial.

«Ακόμη και το πετρέλαιο ήταν ακριβότερο επί Μπάιντεν από ό,τι είναι τώρα, και εμποδίσαμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο!», πρόσθεσε. «Με την προσωρινή εξαίρεση του πετρελαίου, οι τιμές πέφτουν κατακόρυφα, και το πετρέλαιο θα πέσει σαν πέτρα μόλις τελειώσει η στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, κάτι που δεν θα αργήσει», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «καταρρέον» το έθνος του Ιράν, το οποίο «θέλει να κάνει μια συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα». «Εγώ θα αποφασίσω αν οι Η.Π.Α. θα επιλέξουν να εμπλακούν — μια ιδέα για την οποία είμαστε ανοιχτοί», έσπευσε να δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, για το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προετοιμασμένος, καθώς ανέφερε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν πιο εξαιρετικά και κορυφαία όπλα από κάθε άλλη στιγμή στην Ιστορία μας».

«Παραδίδονται καθημερινά στις Δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τα Εργοστάσια των Αμυντικών μας Εταιρειών λειτουργούν 24 ώρες και 7 ημέρες την εβδομάδα, ενώ «ταυτόχρονα κατασκευάζουν, κατά μέσο όρο, 4 έως 5 ολοκαίνουργια εργοστάσια μεγάλης κλίμακας, το καθένα!». Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η παραγωγή εστιάζει στα συστήματα Patriot, THAAD, Tomahawk και σε άλλα πρότυπα πυραυλικά συστήματα, «από τα οποία διαθέτουμε ήδη μεγάλες ποσότητες σε αποθεματικό», διαβεβαίωσε.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το πετρέλαιο συνεχίζει να «ρέει μέσω των Στενών του Ορμούζ», παρότι το Ιράν εξέδωσε σήμερα νέα λίστα που απαγορεύει σε 77 πλοία να διέλθουν. Ταυτόχρονα απευθύνει έκκληση στις ηγεσίες των συμμαχικών χωρών να συνδράμουν στον πόλεμο με το Ιράν. Διαφορετικά, ζητά αποζημιώσεις όταν ο πόλεμος τελειώσει.

«Οι Χώρες του Κόσμου, οι οποίες δεν μας προσέφεραν απολύτως καμία βοήθεια, οφείλουν —και θα το κάνουν— να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν αυτή η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ – ΑΠΑΤΗ τελειώσει. Το κάνουμε πολύ περισσότερο για τους άλλους παρά για τους εαυτούς μας, και το κάνουμε αυτό για Γενιές!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.