Φρίκη στη Βρετανία: Ομολόγησε ότι νάρκωνε και βίαζε μαζί με φίλους του για 20 χρόνια την σύζυγό του

Αποτροπιασμό προκαλεί η ομολογία 60χρονου άνδρα στο Μάντσεστερ της Βρετανίας ότι επί είκοσι (20) χρόνια χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες στη σύζυγό του και ακολούθως την βίαζε. Ο 60χρονος σύζυγος αντιμετωπίζει 60 κατηγορίες, καθώς στο βιασμό της συζύγου του συμμετείχαν και ακόμη 13 άνδρες.

Συγκεκριμένα, ο 60χρονος ομολόγησε σήμερα την επί 20χρόνια πρακτική του εις βάρος της συζύγου του και δήλωνε ένοχος για τις δεκάδες κατηγορίες για βιασμό, επίθεση με διείσδυση, σεξουαλική επίθεση και απόπειρα βιασμού. Επίσης, ομολόγησε τη χορήγηση ουσίας «με σκοπό την καταστολή ή την ακινητοποίηση» της συζύγου του «ώστε να καταστεί δυνατή» η εμπλοκή της σε σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ Νοεμβρίου 2004 και Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με την «Daily mail», o άνδρας παραδέχθηκε μια επιπλέον κατηγορία για κοινοποίηση ιδιωτικών εικόνων ή βιντεοληπτικού υλικού. Δήλωσε ένοχος σε ακόμη οκτώ κατηγορίες για σοβαρή σεξουαλική επίθεση.

Η σύζυγος ήταν παρούσα στο ακροατήριο του Κακουργιοδικείου Manchester Minshull Street μαζί με συγγενείς, την ώρα που εκείνος υπέβαλε τις δηλώσεις ενοχής του, διάρκειας 18 λεπτών. Σύμφωνα με την «Daily mail» η σύζυγος παρακολουθούσε προσηλωμένη, κρατώντας τα χέρια μελών της οικογένειάς της, ενώ ο σύζυγός της μιλούσε σιγανά από το εδώλιο. Σε κάποια στιγμή, έγειρε προς τα εμπρός με το κεφάλι στα χέρια της και φάνηκε να σκουπίζει τα δάκρυά της.

Με ευυπόληπτη δουλειά ο καθ’ ομολογία βιαστής

Ο σύζυγος, ο οποίος είχε μια ευυπόληπτη δουλειά, είχε ήδη ομολογήσει 15 από τις κατηγορίες σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, αλλά επρόκειτο να δικαστεί για τις υπόλοιπες 45 κατηγορίες. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν στην οικογενειακή κατοικία στο Στόκπορτ του Μείζονος Μάντσεστερ, μέχρι τη σύλληψη του άνδρα τον Οκτώβριο του 2025. Επίσης, συνολικά 13 άνδρες ακόμη κατηγορούνται για αδικήματα κατά της συζύγου.

Οι 13 άνδρες είναι ηλικίας μεταξύ 29 και 74 ετών και ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ένας διασώστης ασθενοφόρου που είχε φωτογραφηθεί κάποτε να συναντά τον Πρίγκιπα Χάρι κατά τη διάρκεια βασιλικής επίσκεψης. Επίσης, μεταξύ αυτών είναι ένας πρώην DJ νυχτερινού κέντρου, ένας διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου και ένας τεχνικός πανεπιστημίου.

Από τους 13 άνδρες οι 12 έχουν αρνηθεί μια σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της συνωμοσίας για βιασμό, της επίθεσης με διείσδυση, της σεξουαλικής επίθεσης και της συνωμοσίας για χορήγηση ουσίας με δόλο. Μόνον ένας έχει δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνωμοσία για βιασμό.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Ο διασώστης ασθενοφόρου Τζόναθαν Κερκ, 43 ετών, από το Στόκπορτ, αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό, συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση μεταξύ 2023 και 2025.

Ο γηραιότερος από τους κατηγορούμενους, ο συνταξιούχος Γκράχαμ Μπράαμ, 74 ετών, κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα με τον Τζόναθαν Κερκ, επίσης σε διάστημα δύο ετών, αλλά δηλώνει αθώος.

Επίσης, ο πρώην DJ Ρόμπερτ Στιούαρτ, 70 ετών, από το Στόκπορτ, διαζευγμένος πατέρας δύο παιδιών και παππούς, αρνείται δύο βιασμούς και μία κατηγορία για συνωμοσία για βιασμό μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025.

Ο νεότερος κατηγορούμενος, ο Μοχάμεντ Σαμπίρ, 29 ετών, από το Χιλντ Γκριν του Στόκπορτ, αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες: τρεις βιασμούς, συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση μεταξύ 2023 και 2025 και επίσης τις αρνείται.

Ο παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών Άλαν Κίλαν, 42 ετών, από το Μάντσεστερ, εργάζεται ως υπάλληλος λογιστηρίου και είναι προπονητής στην Τζούνιορ Μπέντσιλ Κέλτικ, μία από τις παλαιότερες παιδικές ομάδες της πόλης στο Γουάιθενσο. Ο Άλαν Κίλαν αρνείται τον βιασμό, δύο κατηγορίες για απόπειρα βιασμού και μία για συνωμοσία για βιασμό μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2025.

Ο Τζόρνταν Γουάλας, 31 ετών, από το Στόκπορτ, που εργάζεται ως συνοδός σκύλων και διανομέας, αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα βιασμού και συνωμοσία για βιασμό μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου 2025.

Ο πατέρας τριών παιδιών Φίλιπ Ουάιλντ, 58 ετών, από το Στόκπορτ, οδηγός ταξί, έχει δηλώσει αθώος σε κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, συνωμοσία για βιασμό, επίθεση με διείσδυση, συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση και σεξουαλική επίθεση μεταξύ 2023 και 2025.

Ο άνεργος Σον Πιερς, 38 ετών, από το Στόκπορτ, αρνείται ότι επιτέθηκε στη γυναίκα με διείσδυση και ότι συνώμοσε για να της επιτεθεί με διείσδυση μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τόντον, Καρλ Λίντσεϊ, 56 ετών, από το Τόντον του Σόμερσετ, δεν κατηγορείται για επίθεση στο θύμα – αλλά για συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με δόλο σε διάστημα δύο ετών.

Ο πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος είναι παντρεμένος για περισσότερα από 34 χρόνια, κατηγορείται επίσης για συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση την ίδια περίοδο. Αρνείται τις κατηγορίες.

Ο Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, 37 ετών, από το Χέιγουντ του Μείζονος Μάντσεστερ, αρνείται μία κατηγορία για συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση και μία κατηγορία για επίθεση με διείσδυση.

Ο Ντάνιελ Ρέινερ, 42 ετών, από το Ουίτσταμπλ του Κεντ, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον Λίντσεϊ και έχει επίσης δηλώσει αθώος.

Και ο Ντέιβιντ Γκρέιβς, 59 ετών, από το Ίλκεστον του Ντέρμπισαϊρ, αρνείται τη συνωμοσία για βιασμό, τη συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση και τη συνωμοσία για διάπραξη σεξουαλικής επίθεσης.

Μόνο ένας ομολόγησε

Ο μόνος κατηγορούμενος που έχει ομολογήσει τις κατηγορίες είναι ο Κιθ Φόθερινγχαμ, 59 ετών. Ο δύο φορές παντρεμένος πατέρας δύο παιδιών είναι τεχνικός στο Πανεπιστήμιο του Νταντί και ζει στη σκοτσέζικη πόλη. Δήλωσε ένοχος τον Φεβρουάριο του 2026 σε τέσσερα αδικήματα μεταξύ 2023 και 2025: συνωμοσία για βιασμό, συνωμοσία για διάπραξη επίθεσης με διείσδυση, συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με δόλο και επίθεση με διείσδυση.

Όλοι οι κατηγορούμενοι βρίσκονται υπό κράτηση εκτός από τους Γουάλας, Κερκ, Μπράαμ, Κίλαν και Πιερς, στους οποίους έχει χορηγηθεί εγγύηση.

Τέλος, η δίκη προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες.