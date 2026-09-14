Πολωνία: Ύποπτο ρωσικό στρατιωτικό drone εντοπίστηκε στη Βαλτική – «Είμαστε στόχος Νο1 για υβριδικές επιθέσεις»

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Ύποπτο ρωσικό στρατιωτικό drone εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη Βαλτική Θάλασσα, στα ανοικτά της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για μη επανδρωμένο αεροσκάφος ρωσικής προέλευσης, πιθανότατα τύπου Gerbera.

Το drone εντοπίστηκε κοντά στην παραλία του Ρουσίνοβο, κοντά στο Γιαροσλάβιετς, στη βορειοδυτική Πολωνία.

«Στην περιοχή της παραλίας στην πόλη Ρουσίνοβο, κοντά στο Γιαροσλάβιετς, ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε ένα drone από τη Βαλτική Θάλασσα», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς.

Όπως πρόσθεσε, «η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος ρωσικής προέλευσης».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και εξετάζουν τόσο το σημείο όσο και το ίδιο το drone.

Πιθανότατα ρωσικό Gerbera

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι το drone είναι πιθανότατα τύπου Gerbera, ένα σχετικά φθηνό και ελαφρύ μη επανδρωμένο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το πολωνικό RMF FM, το drone εντοπίστηκε από προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια συνηθισμένης περιπολίας με μηχανοκίνητο σκάφος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ξηρά.

Ωστόσο, τα πολωνικά συστήματα επιτήρησης δεν είχαν καταγράψει παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από τις 30 Ιουλίου, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο το drone να παρασύρθηκε προς τις πολωνικές ακτές από διεθνή ύδατα ή από άλλη περιοχή.

Τι είναι τα Gerbera

Τα Gerbera χρησιμοποιούνται κυρίως ως δόλωμα σε μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον της Ουκρανίας.

Κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό από φθηνά υλικά, όπως κόντρα πλακέ και αφρώδη υλικά, και μοιάζουν εξωτερικά με τα ιρανικής σχεδίασης Shahed. Σκοπός τους είναι συχνά να αποπροσανατολίζουν και να κορέζουν τα συστήματα αεράμυνας.

Αν και τα περισσότερα είναι άοπλα, ορισμένες παραλλαγές μπορούν να μεταφέρουν μικρά εκρηκτικά φορτία ή εξοπλισμό επιτήρησης. Για τον λόγο αυτό, στο σημείο κλήθηκαν και ειδικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών προκειμένου να εξετάσουν τη συσκευή.

«Η Πολωνία είναι στόχος Νο1»

Ο υφυπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Τσέζαρι Τόμτσικ, δήλωσε ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν προς ρωσική προέλευση.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, προειδοποίησε ότι η Πολωνία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή των ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων.

«Η Πολωνία είναι σήμερα, από πολλές απόψεις, στόχος αριθμός ένα όταν πρόκειται για υβριδικές επιθέσεις ή επιτήρηση», είπε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει τις πολωνικές άμυνες με διαφορετικούς τρόπους και κάλεσε την κοινωνία να αναπτύξει μεγαλύτερη επίγνωση και ανθεκτικότητα απέναντι σε τέτοιες απειλές.

«Όσο συνεχίζεται η απειλή από τη Ρωσία, θα δοκιμαζόμαστε με διάφορους τρόπους. Θα εμφανίζονται αεροσκάφη επιτήρησης και μαχητικά. Θα τα αναχαιτίζουμε πάνω από διεθνή ύδατα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Πολωνίας», δήλωσε.

Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz wiecej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. https://t.co/EuSC6sTPuJ — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 14, 2026

Ρωσικά πλήγματα λίγα χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα

Η ανακάλυψη του drone έγινε μία ημέρα μετά από ρωσικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, πολύ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.

Νωρίς την Κυριακή, πολωνικά συστήματα εντόπισαν επίθεση με περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Geran-5, με αποτέλεσμα να απογειωθούν μαχητικά και να εκδοθούν προειδοποιήσεις προς κατοίκους παραμεθόριων περιοχών.

Ένα από τα drones έπληξε ατμομηχανή επιβατικής αμαξοστοιχίας Κίεβο – Βαρσοβία στον σταθμό Γιαχόντιν, περίπου δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα.

Άλλο drone έπληξε πρατήριο καυσίμων κοντά στη συνοριακή διάβαση Ντορόχουσκ – Γιαχόντιν.

Οι επιθέσεις τόσο κοντά σε έδαφος του ΝΑΤΟ ενίσχυσαν εκ νέου τους φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί ή να προκαλέσει περιστατικό σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας.

Οι προηγούμενες ρωσικές παραβιάσεις

Η Πολωνία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στα τέλη Ιουλίου, ένας ρωσικός πύραυλος cruise Kh-101, που σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές μετέφερε «σημαντική ποσότητα» εκρηκτικών, παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μεγάλης ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

Ο πύραυλος συνετρίβη σε χωράφι κοντά στο Ταρνάβα-Κολόνια, περίπου 80 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δημιουργώντας κρατήρα περίπου 10 μέτρων πλάτους και πέντε μέτρων βάθους.

Το σοβαρότερο περιστατικό με drones σημειώθηκε τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου 2025, όταν περίπου 20 ρωσικά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Πολωνία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ απογείωσαν μαχητικά, ενώ αρκετά από τα drones καταρρίφθηκαν. Μεταξύ όσων εντοπίστηκαν μετά το περιστατικό ήταν και Gerbera.