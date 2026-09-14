LIVE UPDATE
Φωτιά σε όχημα στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κατεχάκη

Μαρία Καρυστιανού: Δεν ήρθαμε για να φύγουμε – Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία

Η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξη Τύπου στην Πάτρα, παρουσίασε τους στόχους του κινήματος για την αλλαγή της Ελλάδας και την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων. Επίσης, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές συνεργασίες και εξέφρασε την άποψή της για τη δικαστική διαδικασία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», τόνισε από την Πάτρα ότι «δεν ήρθαμε για να φύγουμε» και ότι «ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα».
  • Σε ερώτηση για ενδεχόμενη ακυβερνησία, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία», αποκλείοντας «σε καμία περίπτωση… συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα».
  • Αναφερόμενη στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού τη χαρακτήρισε «δίκη παρωδία», καθώς «δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η πρόεδρος του κινήματος, «Ελπίδα για την Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα Δευτέρα το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην Αχαΐα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι:

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα που πνέει τα λοίσθια, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και αποτελεσματικά την ακρίβεια, τα καρτέλ, την ασυδοσία των τραπεζών, να βοηθήσουμε τον κάθε ένα επαγγελματία να σταθεί στα πόδια του, να βοηθήσουμε στο δημογραφικό, όπου οι γεννήσεις όσο πάνε και μειώνονται. Στόχος μας είναι λοιπόν μία καινούργια, δημοκρατική, αναγεννημένη πολιτεία».

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «δεν ήρθαμε για να φύγουμε», προσθέτοντας ότι «δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στην τιμωρία».

Απαντώντας σε ερώτηση, για το αν το κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία», υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, σε περίπτωση που εισέλθει στη Βουλή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ακυβερνησίας, είπε:

«Δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση σχετικά με την δίκη που διεξάγεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Η υπόθεση των Τεμπών έχει πολύ βολικά τεμαχιστεί σε πολλές, πολλές μικρές δίκες. Έχουμε λοιπόν μία άλλη δίκη, για εμένα δίκη παρωδία, διότι μία δίκη, η οποία δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους, δεν είναι δίκη. Είναι δίκη παρωδία για να γίνει, να τελειώσει η κατάσταση, να δοθούν ποινές πλημμεληματικού χαρακτήρα και να μπει η υπόθεση στο αρχείο».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ