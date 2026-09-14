Γιώργος Μαζωνάκης: Τέσσερα «alert» σε 23 λεπτά αγνόησαν οι γιατροί, χορήγησαν και λάθος δόση αδρεναλίνης – Τι οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που παραδόθηκε το πρωί στον ανακριτή. Πλέον οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, για την οποία ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, με τη χρήση γραπτών υπομνημάτων, ενώ παράλληλα θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας.

Τέσσερα «alert» του μηχανήματος μέσα σε 23 λεπτά αγνόησαν οι γιατροί

Τα όσα συνέβησαν το μοιραίο μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, φαίνεται πως αποκαλύπτει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί. Τα στοιχεία που άντλησαν οι αρχές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρνουν στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τέσσερα αλέρτ μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την ώρα της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη. Τρία μηνύματα συναγερμού, τρεις ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όμως οι κατηγορούμενοι γιατροί φέρονται να μην έκαναν τίποτα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στις 14:37 φαίνεται πως ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ στις 15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε έπαθε την ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής.

Μετά το πρώτο alert, το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί και έδωσε πολύτιμες ενδείξεις.

Στις 15:23 υπήρξε νέο alert από το μηχάνημα, ενώ στις 15:45 υπάρχουν ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, φαίνεται ότι πατάει η 56χρονη γιατρός το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως.

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα ζητήσουν από ειδικό να τους απαντήσει τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι ενδείξεις συναγερμού.

Στις 15:45 υπάρχει μια φωτογραφία, που είχε διαγράψει η γιατρός από το κινητό της, και δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια, στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός διέγραψε την φωτογραφία αυτή λίγο πριν την προσαγωγή της. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της φεύγει από το εστιατόριο στο Κολωνάκι, όπου βρισκόταν, και επέστρεψε στο ιατρείο του.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γραμματέως, οι δύο γιατροί φέρεται να μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς να επικοινωνούν με κάποιο τρίτο πρόσωπο. Περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ.

49 λεπτά από το πρώτο alert μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ

Τα στελέχη της Ασφάλειας, όμως, επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο αλέρτ μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα 9 λεπτά, κατά τα οποία ο τραγουδιστής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα αυτό έβγαζε πάλι αλάρμ, ίσως επειδή είχε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αναπνοή και δεν είχε σφυγμό, βρισκόταν σε ασυστολία, παρουσίαζε μυδρίαση και στα δύο μάτια και ήταν σε μη απινιδώσιμο ρυθμό, σύμφωνα με την κατάθεση διασώστριας.

Ο γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ για περίπου 10 λεπτά, καθώς και χορήγηση 1 mg αδρεναλίνης.

Του χορήγησαν αδρεναλίνη 0,1 mg αντί για 1 mg

Σε σοβαρές καταγγελίες για τους χειρισμούς των δύο γιατρών που βρίσκονταν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Ο κ. Γιαννακός ανέφερε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκαν 0,1 mg αδρεναλίνης αντί για 1 mg. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο MEGA, άσκησε παράλληλα σφοδρή κριτική στους χειρισμούς των δύο γιατρών, χαρακτηρίζοντάς τους «άσχετους».

Οι αρχές ερευνούν αν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε μέθη

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν αν ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν σε μέθη, δηλαδή ήταν ναρκωμένος, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία πληροφορία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπεβλήθη σε μέθη, ενώ παράλληλα στις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε καλή εικόνα πριν από την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Αναμένεται να διερευνηθεί εάν δικαιολογείται βάσει ιατρικού πρωτοκόλλου για τη συγκεκριμένη θεραπεία.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, θεωρούν πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, καθώς θεωρείται πάρα πολύ πιθανό, μία μέθη να επηρέασε την κατάσταση του τραγουδιστή και να οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς.

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί

Το πρωί της Τρίτης (15/9) θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η εξέλιξη αυτή, έρχεται μετά τα νέα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στον 32ο τακτικό ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Τα νέα αυτά στοιχεία αφορούν κυρίως εκθέσεις για ψηφιακά δεδομένα που έχουν συλλέξει οι αρχές κατά τις διενεργηθείσες αυτοψίες.

Υπενθυμίζεται ότι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ζήτησε εξ αρχής να αποδοθεί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του καλλιτέχνη Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο επί σειρά ετών δικηγόρος του τραγουδιστή, που εκπροσωπεί τους οικείους του στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, αιτήθηκε την αναβάθμιση της κατηγορίας επικαλούμενος δεδομένα της υπόθεσης και συμπεριφορές των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Η κακουργηματική κατηγορία επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη και ανοίγει, παράλληλα, το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων μετά τις απολογίες τους.

Τη Δευτέρα ο ανακριτής, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ήταν:

Η λειτουργία και η διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης Η παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο : Τι ώρα μπήκε σε αυτό και τι ώρα έφυγε με το ΕΚΑΒ

: Τι ώρα μπήκε σε αυτό και τι ώρα έφυγε με το ΕΚΑΒ Οι προειδοποιητικές ενδείξεις μηχανήματος: Τι έδειξαν τα μηχανήματα για τα λεγόμενα alarm που χτύπησαν σχεδόν από την αρχή

Τι έδειξαν τα μηχανήματα για τα λεγόμενα alarm που χτύπησαν σχεδόν από την αρχή Οι μαρτυρίες διασωστών και εργαζομένων

Δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο κινητό της γιατρού

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να είχε τραβήξει δύο φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μία, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, καθώς και ένα βίντεο.

Οι φωτογραφίες φέρονται να έχουν ληφθεί στις 14:44 και στις 14:45. Στις εικόνες ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά τα μάτια.

Με βάση τις ώρες που έχουν καταγραφεί στα αρχεία των φωτογραφιών, αυτές φέρεται να τραβήχτηκαν πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δημογλίδου: «Πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά»

Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες ως προς τα ψηφιακά πειστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία αναμένουμε. Ο ανακριτής αυτή τη στιγμή έχει μία πρώτη έκθεση από τα πρώτα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών, άρα σίγουρα έχει σχηματίσει κάποια εικόνα για τα ψηφιακά. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά ακόμα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κυρίως επεξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να ανακτήσουμε για να δούμε με ποιον τρόπο έγιναν προσπάθειες να αποκρύψουν οι δύο κατηγορούμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να εμπλέκεται, στοιχεία σημαντικά για την έρευνα», είπε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τα ψηφιακά πειστήρια, διαψεύδει όσα ανέφεραν οι δύο κατηγορούμενοι στις αρχικές τους καταθέσεις και ως προς την ανάκτηση υλικού από το κινητό της κατηγορούμενης. Η ανάλυση του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε αλλά και άλλων δεδομένων από τον υπολογιστή που βρισκόταν στο ιατρείο, δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές ενέργειες σε σχέση με αυτές που μας είχαν αναφέρει αρχικά. Οι χρόνοι κατά τις οποίες έφτασε ο ασθενής, η διάρκεια κατά την οποία παρέμεινε στο ιατρείο ήταν διαφορετική από αυτή που μας έδωσαν οι δύο κατηγορούμενοι. Και φυσικά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είχε υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία.

Περιμένουμε και σήμερα αποτελέσματα και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου που θα μας δείξει επικοινωνίες που έχουν γίνει και μεταξύ των κατηγορουμένων και μεταξύ των υπολοίπων εργαζομένων εντός του ιατρείου. Να δούμε τι κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός, εισήλθε στο ιατρείο, μέχρι τη στιγμή που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε.

Κατασχέθηκε χρηματοκιβώτιο από το σπίτι του – Αντιδράσεις από την οικογένειά του, ζητεί να μην ανοιχτεί

Ενδελεχής έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη απο άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έρευνα στο σπίτι προκάλεσε αντιδράσεις από την οικογένεια και τη νομική εκπροσώπηση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υποστηρίζουν ότι ο ίδιος είναι το θύμα της υπόθεσης και ότι δεν υπάρχει λόγος να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα.

Από την οικία του Γιώργου Μαζωνάκη κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: δύο καταγραφικά, μια καπνοθήκη, ένα ημερολόγιο με ιδιόχειρες σημειώσεις και ένα ασημί χρηματοκιβώτιο.

Αντιδράσεις από την οικογένειά του

Σύμφωνα με το Mega, η οικογένεια και οι νομικοί εκπρόσωποι του τραγουδιστή φέρεται να έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικό του αντικείμενο, το οποίο ενδέχεται να περιέχει προσωπικά στοιχεία, χρήματα ή άλλα αντικείμενα που δεν συνδέονται με την υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την προσπάθεια ανάκτησης ψηφιακών δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία και στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις συνθήκες γύρω από την υπόθεση.