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Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου…»

Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram. 

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Lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας».
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, τονίζοντας: «Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου…».
  • Σε προηγούμενη δημοσίευσή της, η Καινούργιου είχε χαρακτηρίσει τον Μαζωνάκη ως «πραγματικό σταρ» και «έναν καλλιτέχνη που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του!».

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«Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου σε ανάρτηση που πραγματοποίησε πριν από λίγες ώρες στο προφίλ της στο Instagram, για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μάλιστα, η αγαπημένη παρουσιάστρια δημοσίευσε μία πολύ γλυκιά φωτογραφία της με τον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Στο Instagram story της, η Κατερίνα Καινούργιου κοινοποίησε ένα στιγμιότυπό της με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στη φωτογραφία, βλέπουμε την παρουσιάστρια χαμογελαστή, να αγκαλιάζει τον επιτυχημένο ερμηνευτή.

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Καλό Παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι, εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου…». 

Σε δημοσίευσή της αφού ανακοινώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, η παρουσιάστρια είχε αναφέρει στη λεζάντα: «Από σήμερα οι “Ώρες Μικρές” θα έχουν άλλη σιωπή… Και το “που λείπεις έπεσε βαρύ” δεν θα είναι απλώς ένας στίχος…

Πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο… Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντούχος.., πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός… Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται… λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή…Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του — έφτιαξε τη δική του! Θα μας λείψεις Γιώργο μας… Καλό σου ταξίδι…». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

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