LIVE UPDATE
Φωτιά στη Χαλκιδική – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους…»

Η Ελένη Μενεγάκη είπε το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με ένα συγκινητικό μήνυμα.
  • Η καταξιωμένη παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram, μία παλιά της φωτογραφία με τον σπουδαίο ερμηνευτή.
  • «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έχει γράψει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο συνόδευσε με μία παλιά τους φωτογραφία, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την προηγούμενη Τετάρτη (9/9), ενώ την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.

Η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μία ανάρτηση σήμερα (14/9), στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια δημοσίευσε, με την μορφή του story, μία παλιά της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Ελένη Μενεγάκη έχει αγκαλιάσει τον τραγουδιστή.

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έχει γράψει στην ανάρτησή της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ