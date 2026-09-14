Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους…»

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Με ένα συγκινητικό μήνυμα, το οποίο συνόδευσε με μία παλιά τους φωτογραφία, η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να πει το δικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, την προηγούμενη Τετάρτη (9/9), ενώ την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.

Η Ελένη Μενεγάκη προχώρησε σε μία ανάρτηση σήμερα (14/9), στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Η καταξιωμένη παρουσιάστρια δημοσίευσε, με την μορφή του story, μία παλιά της φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στο όμορφο στιγμιότυπο, η Ελένη Μενεγάκη έχει αγκαλιάσει τον τραγουδιστή.

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έχει γράψει στην ανάρτησή της.