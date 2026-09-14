Χανιά: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση βρέφος 17 ημερών – Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

Ένα δραματικό περιστατικό με τον σοβαρό τραυματισμό ενός βρέφους, μόλις 17 ημερών, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αποκαλύφθηκε στα Χανιά και απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Το μωράκι διεκομίσθη την Κυριακή (13/9) με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο Χανίων και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας flashnews.gr, ο διευθυντής και το προσωπικό της Μονάδας διαπίστωσαν ότι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία εξ αιτίας χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, αποφασίστηκε η διακομιδή του παιδιού στη Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και διεκομίσθη το βράδυ της Κυριακής.

Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του βρέφους

Ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τον Διοικητή του ιδρύματος Γ. Μπέα και στην συνέχεια για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές που συνέλαβαν την Χανιώτισσα μητέρα, η οποία είναι μόλις 18 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πίσω από την υπόθεση κρύβεται ένα δράμα, καθώς όταν η μητέρα έμεινε έγκυος εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του μωρού και πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση.

Απολογείται αύριο το πρωί η 18χρονη

Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η 18χρονη οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του ανακριτή.