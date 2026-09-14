Φωτιά στη Χαλκιδική – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 με την σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελάνης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».