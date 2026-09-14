«Έρωτας και Θάνατος στη σκιά της Διαφθοράς» – Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Μάρδα

Κυκλοφορεί το νέο, μυθιστόρημα του καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και υφυπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα, ένα συναρπαστικό πολιτικό και αστυνομικό θρίλερ που διεισδύει στα άδυτα της διαφθοράς και των μηχανισμών του «μαύρου» χρήματος.

Tο βιβλίο ξετυλίγει ένα περίπλοκο κουβάρι που ενώνει τη Wall Street της Νέας Υόρκης με την καρδιά της Αθήνας. Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Διαφθοράς (EACA), ένας νεοσύστατος οργανισμός της ΕΕ με έδρα την Αθήνα. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του, ο Δημήτρης Λαρδάς, καλείται να διαχειριστεί σύνθετες υποθέσεις οικονομικών σκανδάλων, πολιτικού χρηματισμού, ξεπλύματος μαύρου χρήματος και διεθνών δικτύων επιρροής.

Παράλληλα, μια έντονη ερωτική σχέση αναπτύσσεται ανάμεσα στον ίδιο και μια σύμβουλό του, τη Νίνα Φέργκινσον, μια δυναμική Ελληνοαμερικανίδα χρηματοοικονομική αναλύτρια, της οποίας το παρελθόν κρύβει επικίνδυνα μυστικά.

Καθώς οι έρευνες αποκαλύπτουν μηχανισμούς διαφθοράς που διαπερνούν σύνορα και θεσμούς, οι προσωπικές σχέσεις μπλέκονται με τη διεθνή κατασκοπεία, τα οικονομικά συμφέροντα και τις μυστικές υπηρεσίες. Όταν μια δολοφονία συγκλονίζει τον οργανισμό, αποδεικνύεται ότι, τελικά, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Με γρήγορη πλοκή, συνεχείς ανατροπές και με βαθιά γνώση των μηχανισμών της δημόσιας διοίκησης, της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων, ο Δημήτρης Μάρδας συνθέτει ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την πολιτική ίντριγκα, το αστυνομικό μυστήριο και το ερωτικό πάθος. Ένα έργο που φωτίζει τις σκοτεινές διαδρομές της διαφθοράς, ενώ ταυτόχρονα κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι την τελευταία σελίδα.

Συμμετοχή στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας.

(Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης)