Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά

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Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά, τραυματίζοντας μητέρα και παιδί.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την πτώση του δέντρου, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη και το μόλις 17 μηνών παιδί της.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, δόθηκε εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα πτώση άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο.

Η πτώση δέντρου και ο τραυματισμός μητέρας και παιδιού

Το επίμαχο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο πάρκο της Αιγαίου, την ώρα που υπήρχε κόσμος. Η μητέρα και το παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς – ευτυχώς – να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Με εντολή των Αρχών, το σημείο αποκλείστηκε άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, αλλά και να διευκολυνθεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.