Φωτιά στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 το μεσημέρι.
Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
Επίσης ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.