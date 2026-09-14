Φωτιά στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.