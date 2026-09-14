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Φωτιά στην περιοχή Ανατολή της Λάρισας – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα, κινητοποιώντας 45 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 2 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη και υδροφόρες του Δήμου Αγιάς. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα.
  • Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Αγιάς συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Λάρισας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Αγιάς, στη Λάρισα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Αγιάς κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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