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Σαουδική Αραβία: Συνάντηση Μπιν Σαλμάν με τον αρχηγό της CENTCOM – Στο επίκεντρο η κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθι

Η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τον συντονισμό τους λόγω της κλιμάκωσης των επιθέσεων των Χούθι, οι οποίες απειλούν πετρελαϊκές υποδομές και παγκόσμιες θαλάσσιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συναντήθηκε με τον αρχηγό της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, στην Τζέντα, για να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, συναντήθηκε με τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συναίνεσε διεξαγωγή αμερικανικών επιδρομών κατά των ανταρτών, ωστόσο η Ουάσινγκτον διαμήνυσε στο Ριάντ ότι θα παρέχει βοήθεια μέσω ανταλλαγής πληροφοριών.
  • Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και το παγκόσμιο εμπόριο.

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Σε ένα κρίσιμο σημείο για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τον συντονισμό τους, καθώς η αυξανόμενη επιθετικότητα των ανταρτών Χούθι απειλεί άμεσα τις πετρελαϊκές υποδομές και τις παγκόσμιες θαλάσσιες αλυσίδες εφοδιασμού.

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Ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, συνάντησε τη Δευτέρα στην Τζέντα τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, προκειμένου να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας.

Το «όχι» του Τραμπ

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters και το Axios ξεχωριστά, ότι ο μπιν Σαλμάν είχε ζητήσει στρατιωτική συνδρομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αντιμετώπιση των Χούθι.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συναίνεσε στη διεξαγωγή αμερικανικών επιδρομών κατά των ανταρτών, ωστόσο η Ουάσινγκτον διαμήνυσε στο Ριάντ ότι θα παρέχει βοήθεια μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και υποστήριξης στον καθορισμό στόχων, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Κλιμάκωση και κίνδυνος για το εμπόριο

Από την πλευρά τους, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών, ενώ παράλληλα προελαύνουν κατά μήκος των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα με κατεύθυνση το Στενό του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, έναν θαλάσσιο διάδρομο κομβικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

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Η συγκεκριμένη κλιμάκωση έχει ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου και το παγκόσμιο εμπόριο.

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