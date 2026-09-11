Axios: Η Σαουδική Αραβία ζήτησε οι ΗΠΑ να χτυπήσουν τους Χούθι – Γιατί ο Τραμπ αρνήθηκε την εμπλοκή στην Ερυθρά Θάλασσα

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Δραματικές διπλωματικές διαβουλεύσεις διεξάγονται στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, καθώς η ραγδαία προέλαση των Χούθι προς τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ απειλεί να παραλύσει την παγκόσμια ναυσιπλοΐα και τις εξαγωγές πετρελαίου.

Δύο τηλεφωνήματα μέσα σε λίγες ώρες

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του ιστότοπου Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), επικοινώνησε τηλεφωνικά δύο φορές την Πέμπτη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τις συνομιλίες αυτές, ο MBS ζήτησε επιτακτικά από τον Αμερικανό Πρόεδρο να διατάξει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι, καθώς η οργάνωση κατάλαβε ένα από τα πλέον κρίσιμα γεωστρατηγικά περάσματα της Ερυθράς Θάλασσας.

Ο Τραμπ απέρριψε το αίτημα, με Αμερικανούς αξιωματούχους να τονίζουν ότι η αμερικανική διοίκηση δεν έχει επί του παρόντος κανένα σχέδιο για απευθείας στρατιωτική επέμβαση κατά των Χούθι.

Ραγδαία κλιμάκωση

Η ταχεία προέλαση των Χούθι και η κατάληψη μιας στρατηγικής παραθαλάσσιας πόλης στην Υεμένη την Πέμπτη προκάλεσαν αμέσως κατακόρυφη αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τους αντάρτες σε απόσταση αναπνοής από τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μια κομβική αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τις σαουδαραβικές εξαγωγές αργού.

Με το Ιράν να παρεμποδίζει ήδη τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ενδεχόμενος έλεγχος των Μπαμπ αλ-Μαντέμπ από τους Χούθι θα προσέφερε στην Τεχεράνη ένα πανίσχυρο νέο μοχλό πίεσης απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στον Περσικό Κόλπο.

Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί με έντονη ανησυχία την ταχεία κλιμάκωση των συγκρούσεων στην Υεμένη και ενισχύει την υποστήριξή της προς το Ριάντ, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγει την άμεση στρατιωτική της εμπλοκή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), μετέβη εκτάκτως στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη για επείγουσες συναντήσεις συντονισμού, όπως αποκάλυψαν δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Τόσο η πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον όσο και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να προβούν σε σχολιασμό.

Από την ανάφλεξη στη δραματική τροπή

Η αντιπαράθεση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, όταν το Ριάντ εμπόδισε την προσγείωση στη Σαναά ενός ιρανικού αεροσκάφους που μετέφερε ανώτερα στελέχη των Χούθι, τα οποία επέστρεφαν από την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Τότε, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ μόνο πολιτική στήριξη για να πλήξει το αεροδρόμιο της Σαναά, ξεκαθαρίζοντας ότι η Σαουδική Αραβία δεν χρειαζόταν αμερικανική στρατιωτική συνδρομή — αίτημα που ο Τραμπ είχε κάνει δεκτό.

Οι Χούθι απάντησαν εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών δεξαμενόπλοιων στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας μια ζωτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου του βασιλείου, ενώ στη συνέχεια επέκτειναν τα πλήγματά τους και σε σαουδαραβικές ενεργειακές υποδομές.

Η Σαουδική Αραβία και οι Υεμενίτες σύμμαχοί της ανταπέδωσαν με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις κατά των θέσεων των ανταρτών.

Το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική δράση των ΗΠΑ συνιστά θεαματική στροφή σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν το Ριάντ διαβεβαίωνε την Ουάσινγκτον ότι μπορούσε να διαχειριστεί τους Χούθι αυτόνομα.

Ωστόσο, καθώς οι μάχες εντείνονταν, οι Σαουδάραβες άρχισαν να ζητούν όλο και μεγαλύτερα επίπεδα αμερικανικής στήριξης.

Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν τις τελευταίες εβδομάδες στους Σαουδάραβες ομολόγους τους ότι η εντολή του Τραμπ είναι να παραμείνουν οι αμερικανικές δυνάμεις προσηλωμένες στο Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, αποφεύγοντας το άνοιγμα ενός νέου μετώπου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Την Πέμπτη, καθώς οι δυνάμεις των Χούθι προέλαυναν προς την παραθαλάσσια πόλη Μόχα και οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεις της Υεμένης οπισθοχωρούσαν, ο MBS κάλεσε τον Τραμπ για να τον ενημερώσει για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σαουδάραβας ηγέτης επικοινώνησε εκ νέου, πιέζοντας τον Τραμπ να διατάξει αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι.

Η συμβιβαστική λύση της Ουάσινγκτον

Αν και ο Τραμπ αρνήθηκε την εμπλοκή σε επιχειρήσεις, Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η αμερικανική διοίκηση θα παρέχει στη Σαουδική Αραβία πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών και δεδομένα στοχοποίησης για τους Χούθι.

Ήδη περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία παρέχοντας μη-μαχητική υποστήριξη, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ έδωσε το στίγμα της στρατηγικής της Ουάσινγκτον, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι να διατηρηθεί ανοιχτή η Ερυθρά Θάλασσα, αφήνοντας την ευρύτερη μάχη στους περιφερειακούς εταίρους.

«Οι ΗΠΑ εστιάζουν στην προστασία των βασικών μας συμφερόντων εθνικής ασφάλειας -όπως η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα- ενισχύοντας παράλληλα τους περιφερειακούς εταίρους μας ώστε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση και την επίλυση των περιφερειακών προκλήσεων ασφαλείας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο με τη Σαουδική Αραβία και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Υεμένης σχετικά με την περιφερειακή σταθερότητα».