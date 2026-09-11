Τραμπ: «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα» – Το νέο βίντεο στο Truth Social

«Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», διακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέο βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social, επιστρατεύοντας για ακόμη μία φορά την προειδοποίηση περί «κομμουνιστικού κινδύνου» στη χώρα.

Στο βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στις «μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία», όπως τις χαρακτηρίζει, κάνει λόγο για «αναζωογόνηση της αμερικανικής μεταποίησης» και επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ καλεί παράλληλα σε υπεράσπιση του δόγματος «Νόμος και Τάξη».

Λίγο πριν από το τέλος του βίντεο, μια φωνή τον περιγράφει ως «τον πιο δυνατό και ανθεκτικό άνθρωπο που έχει γνωρίσει» και δηλώνει πως «τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει από το να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη χώρα που αγαπά».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: