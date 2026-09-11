Τραμπ: «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα» – Το νέο βίντεο στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε σε νέο βίντεο στο Truth Social ότι «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», επαναφέροντας την προειδοποίηση περί «κομμουνιστικού κινδύνου». Στο 30 δευτερολέπτων βίντεο, αναφέρθηκε επίσης σε «μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία» και στην «αναζωογόνηση της αμερικανικής μεταποίησης».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέο βίντεο στο Truth Social, επιστρατεύοντας την προειδοποίηση περί «κομμουνιστικού κινδύνου».
  • Στο βίντεο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στις «μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία», κάνοντας λόγο και για «αναζωογόνηση της αμερικανικής μεταποίησης».
  • Μια φωνή στο τέλος του βίντεο περιγράφει τον Τραμπ ως «τον πιο δυνατό και ανθεκτικό άνθρωπο που έχει γνωρίσει», δηλώνοντας πως «τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει» στον αγώνα του για τη χώρα.

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«Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα», διακήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέο βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social, επιστρατεύοντας για ακόμη μία φορά την προειδοποίηση περί «κομμουνιστικού κινδύνου» στη χώρα.

Στο βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στις «μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία», όπως τις χαρακτηρίζει, κάνει λόγο για «αναζωογόνηση της αμερικανικής μεταποίησης» και επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ καλεί παράλληλα σε υπεράσπιση του δόγματος «Νόμος και Τάξη».

Λίγο πριν από το τέλος του βίντεο, μια φωνή τον περιγράφει ως «τον πιο δυνατό και ανθεκτικό άνθρωπο που έχει γνωρίσει» και δηλώνει πως «τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει από το να συνεχίσει να αγωνίζεται για τη χώρα που αγαπά».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

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