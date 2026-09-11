Το τελευταίο «αντίο» της Heaven Music στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα θυμόμαστε πάντα τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική»

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Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Heaven Music, τιμώντας έναν καλλιτέχνη με τον οποίο συνδέθηκε για χρόνια μέσα από μια σημαντική κοινή πορεία στη μουσική.

Η δισκογραφική εταιρεία κάνει λόγο για έναν «σπουδαίο καλλιτέχνη» που κατείχε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της, ανατρέχοντας στις στιγμές που μοιράστηκαν και στα τραγούδια που κυκλοφόρησαν μαζί και αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η ανακοίνωση της Heaven Music:

«Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε πολλά χρόνια μουσικής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Heaven Music. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας, ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές και κυκλοφορήσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να μας τον θυμίζουν.

Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και, πάνω απ’ όλα, τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.

Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν».