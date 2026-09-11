Χριστίνα Πολίτη: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα τρυφερό βίντεο

Σε κλίμα πένθους, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, μοιράζοντας στιγμές και προσωπικά μηνύματα στα social media.

Μεταξύ αυτών και η Χριστίνα Πολίτη, η οποία αναφέρθηκε με συγκίνηση στην ποιότητα και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.

«Καθόμουν χθες για να μου περάσει όλο αυτό και έβλεπα τις χιλιάδες φωτογραφίες και δεν ήξερα τι να πρωτοβάλω. Και τα δυο μου παιδιά του είχαν τρομερή αδυναμία, τρομερή όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μου. Αυτό που είχα ξεχωρίσει στον Γιώργο είναι η ποιότητα και η ανάγκη του να διαφέρει και να διατηρεί πάντα ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο στο πως θα εμφανίζεται, στο τι φοράει, στο με ποιους κάνει παρέα, στα τραγούδια του. Στα πάντα», ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο στις 3».

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με το σκυλάκι της, στο οποίο εμφανίζεται και ο Γιώργος Μαζωνάκης.