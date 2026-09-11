Μεσσηνία: 60χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.