Μεσσηνία: 60χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.