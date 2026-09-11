Μεσσηνία: 60χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ένας 60χρονος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από γεωργικό ελκυστήρα στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 22:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα, ο οποίος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα.

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