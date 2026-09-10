Φρίκη στην Κέρκυρα: 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του

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Κοινωνία

βιασμός
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Φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας ζούσε ένα 8χρονο κορίτσι, καθώς ο 51χρονος παππούς της φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έρευνα των Αρχών φαίνεται ξεκίνησε έπειτα από επίσκεψη της 8χρονης μαζί με τη μητέρα της στον ιατρό, ο οποίος διέκρινε σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσε τη μητέρα.

Αμέσως η μητέρα πήγε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε σε καταγγελία με την έρευνα να αποκαλύπτει τη συστηματική δράση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 51χρονος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκοότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα (10/9) στον Εισαγγελέα όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες.

Οι γονείς της 8χρονης προχώρησαν και οι ίδιοι σε μηνυτήρια αναφορά, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται προκειμένου οι αστυνομικοί να καταγράψουν τις συνθήκες της σοκαριστικής αυτής υπόθεσης, τόσο για το χρονικό διάστημα όσο και κάθε άλλο στοιχείο που θα ρίξει φως.

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