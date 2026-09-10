Αναστάτωση σε βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη – Έβαλαν στο φαγητό απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξίδι

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Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, έπειτα από τη διαπίστωση ότι κατά την παρασκευή γεύματος που καταναλώθηκε από παιδιά χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό πιάτων αντί για ξύδι.

Όπως καταγγέλλουν γονείς, ορισμένα παιδιά παρουσίασαν συμπτώματα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση και επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Στη συνέχεια, παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Το περιστατικό φαίνεται ότι προέκυψε κατά την προετοιμασία του φαγητού, όταν εργαζόμενος φέρεται να μπέρδεψε το απορρυπαντικό πιάτων με το ξύδι. Οι γονείς ζητούν να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το λάθος.

ΕΔΕ και αναστολή καθηκόντων

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού έθεσε σε αναστολή καθηκόντων τον εμπλεκόμενο υπάλληλο και αποφάσισε τη σφράγιση της κουζίνας του σταθμού.

Παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), με στόχο να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και οι ευθύνες που σχετίζονται με το περιστατικό.

Όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά, ενώ παιδιά και εργαζόμενοι έχουν λάβει εξιτήριο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού

«Την Τετάρτη 09.09.2026, κατά το μεσημεριανό γεύμα, διαπιστώθηκε αλλοίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Επειδή ελάχιστη ποσότητα φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από κάποια παιδιά και μέλη του προσωπικού, εφαρμόστηκε άμεσα το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων και έγινε άμεση ενημέρωση των γονέων για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και πραγματοποιήθηκαν ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία παιδιών και μελών του προσωπικού για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι όσοι νοσηλεύτηκαν έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Με εντολή του δημάρχου, εκδόθηκε απόφαση για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία αφορούν:

την αναστολή καθηκόντων του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού,

τη σφράγιση της κουζίνας και τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου,

τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες πραγματοποιούνται με τη δέουσα σοβαρότητα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού.».