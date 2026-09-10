Μακάριος Λαζαρίδης: Η αιχμηρή ανάρτηση για συνεργάτη του Νίκου Δένδια – «Να τον χαίρεται»

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με ανάρτησή του στα social media, εξαπέλυσε επίθεση στον διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, Δημήτρη Περδίκη, κάνοντας μάλιστα λόγο για «έπαρση» και «αλαζονεία».

Όπως περιγράφει στη ανάρτησή του ο Μακάριος Λαζαρίδης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Περδίκη χθες στις 11.39, χωρίς να λάβει απάντηση. Στη συνέχεια του έστειλε SMS ζητώντας να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς –όπως εξηγεί ο κ. Λαζαρίδης– την επόμενη εβδομάδα θα είναι εισηγητής της ΝΔ σε δύο κυρώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και επιθυμούσε να υπάρξει συνεργασία.

Όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ, «μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση ο κ. Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου» και καταλήγει: «Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας».