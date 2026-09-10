Τουρνάς: Περιορισμένη η ζημιά από τη φωτιά στην Τραπεζίτσα – Διαφυλάχθηκε ο ορεινός όγκος των 100.000 στρεμμάτων

Σύσκεψη με όλους τους συναρμόδιους φορείς πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κόνιτσα υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, την αποτίμηση της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 31 Αυγούστου και τον σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο Υπουργός πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή.

Κατά την τοποθέτησή του στη σύσκεψη, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στη μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 31 Αυγούστου, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, το μεγάλο υψόμετρο και το δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο, η προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και φορέων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και στην προστασία του ιδιαίτερα σημαντικού δασικού πλούτου της περιοχής. Όπως επισήμανε, η μέχρι στιγμής αποτίμηση δείχνει ότι η ζημιά είναι περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος του ορεινού όγκου.

Η φωτιά έχει επηρεάσει 950 στρέμματα πεύκης και 20 στρέμματα ελάτης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, από τα περίπου 100.000 στρέμματα δάσους του ορεινού όγκου, η πυρκαγιά έχει επηρεάσει έως τώρα, περίπου 950 στρέμματα πεύκης και 20 στρέμματα ελάτης. Όπως διευκρίνισε, η πραγματική έκταση της ζημιάς θα μπορεί να αποτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια την άνοιξη, όταν θα διαπιστωθεί πόσα από τα δέντρα που επηρεάστηκαν έχουν πράγματι καταστραφεί και πόσα έχουν επιβιώσει.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της επιχείρησης, ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνό αργά το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, σε μεγάλο υψόμετρο και σε εξαιρετικά δυσπρόσιτο σημείο. Δύο ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν άμεσα, ωστόσο το περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τη δύση του ηλίου και η συνεχιζόμενη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψαν την εκτεταμένη αξιοποίησή τους. Όπως ανέφερε, το βάρος της επιχείρησης πέρασε αρχικά στις επίγειες δυνάμεις και κυρίως στα πεζοπόρα τμήματα και τους δασοκομάντο, οι οποίοι χρειάστηκε να κινηθούν επί ώρες μέσα στη νύχτα προκειμένου να προσεγγίσουν την πυρκαγιά.

Με το πρώτο φως, όπως ανέφερε ο Υπουργός, ενισχύθηκε σημαντικά η αεροπυρόσβεση, με περισσότερες από 450 ώρες πτήσεων και 2.500 ρίψεις νερού, σε συνδυασμό με τη συνεχή επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πυροσβεστικού Σώματος με τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους δασεργάτες και τους εθελοντές της περιοχής, τους οποίους ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή τους στην επιχείρηση.

Ο κ. Τουρνάς τόνισε επίσης τη συμβολή του προγράμματος AntiNero, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή βοήθησαν στη δημιουργία και αξιοποίηση προσβάσεων, ώστε οι επιχειρησιακές δυνάμεις να μπορέσουν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στα δύσβατα σημεία. Με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, οι επίγειες δυνάμεις ανέπτυξαν εγκαταστάσεις ακόμη και σε υψόμετρο περίπου 1.400 μέτρων, ενώ σε κατάλληλο σημείο μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο δασοκομάντο και αερομεταφερόμενη δεξαμενή νερού.

Επιχειρούν 120 πυροσβέστες, με 80 δασοκομάντο

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή επιχειρησιακή εικόνα, ο Υπουργός ανέφερε ότι στην περιοχή επιχειρούν περίπου 120 πυροσβέστες, 80 δασοκομάντο, 40 οχήματα, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και τους δασεργάτες, οι οποίοι απομακρύνουν δέντρα που εξακολουθούν να καίγονται και μπορεί να αποτελέσουν εστίες κινδύνου.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τη σαφώς βελτιωμένη εικόνα, η προσπάθεια δεν σταματά μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή, όπως εξήγησε, δίνεται στην έρπουσα καύση του βελονοτάπητα και του υπορόφου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης ή μετάβασης της φωτιάς σε επικόρυφη. Στόχος, όπως τόνισε, είναι να συνεχιστεί με την ίδια ένταση και τον ίδιο συντονισμό η επιχείρηση «μέχρι να σβήσει και το κάθε καπνουδάκι», ώστε να μην πάει χαμένη η μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει όλες αυτές τις ημέρες για την προστασία του δάσους.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι οι καταιγίδες των τελευταίων ημερών του Αυγούστου προκάλεσαν χιλιάδες κεραυνούς και σειρά πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπως στην Λάιστα, Καλλιθέα, Κρανέα, Βοβούσα και Τραπεζίτσα, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Όπως σημείωσε, πυρκαγιές σε μεγάλα υψόμετρα, που στο παρελθόν συχνά έσβηναν χωρίς μεγάλη διάρκεια, πλέον μπορεί να επιμένουν, γεγονός που απαιτεί συνεχή προσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού και συνδυασμένες επιχειρήσεις εναέριων και επίγειων δυνάμεων.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Δημήτρης Μαυρογιώργος, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κόνιτσας Δημήτρης Κοτσιάφτης, οι Βουλευτές Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς και Μαρία Κεφάλα, η Διευθύντρια Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Μαρία Τσιατούρα, ο Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων, Υποστράτηγος Ζώης Γιώτης, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Τσιώπος, Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Βασίλης Σπανός, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Γιώργος Μήτσιος, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Στράτος, ο Δασάρχης Κόνιτσας Χρήστος Λαγός, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κόνιτσας Αθανάσιος Κίτσιος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, Αστυνομικός Διευθυντής Αχιλλέας Δερβένης, ο Διοικητής του 583 Μ/Π ΤΠ, Άνχης Ιωάννης Φούκας, ο Διοικητής του ΑΤ Κόνιτσας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος Φούκας, το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Κόνιτσας Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης και η Προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου Λαμπρινή Μελίσσοβα, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας.