Βρετανία: 12 χρόνια φυλακή σε στρατιώτη που σχεδίαζε να βιάσει βρέφος και 7χρονη – Η «μητέρα» τους ήταν μυστικός αστυνομικός

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Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε 38χρονος στρατιώτης του βρετανικού Ιππικού της Βασιλικής Φρουράς, ο οποίος σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Ουαλία για να κακοποιήσει σεξουαλικά ένα κοριτσάκι επτά ετών και ένα βρέφος μόλις 10 μηνών. Ο Γκράχαμ Τζάρβις πίστευε ότι είχε έρθει σε συμφωνία με τη μητέρα των παιδιών, όμως στην πραγματικότητα συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με αστυνομικό που δρούσε μυστικά.

Ο Τζάρβις καταδικάστηκε την Πέμπτη από το Southwark Crown Court για δύο αδικήματα απόπειρας οργάνωσης της διάπραξης σεξουαλικού αδικήματος σε βάρος παιδιού, σύμφωνα με το Sky News.

Ο 38χρονος, ο οποίος διέμενε σε στρατώνα στο Hyde Park του Λονδίνου, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο κρίθηκε ένοχος μετά τη δίκη και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από τον βρετανικό στρατό.

Το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του, δηλαδή τουλάχιστον οκτώ χρόνια στη φυλακή, ενώ προβλέπεται και επιπλέον περίοδος επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή του.

«Δεν επρόκειτο για φαντασίωση»

Ο δικαστής Άνταμ Χίντλεστον απέρριψε τον ισχυρισμό ότι επρόκειτο απλώς για διαδικτυακές φαντασιώσεις, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματική πρόθεση να προχωρήσει στις πράξεις που σχεδίαζε.

«Δεν επρόκειτο για φαντασίωση από την πλευρά σας», είπε στον Τζάρβις, προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία αμφιβολία πως, όταν οργανώθηκε η συνάντηση, ο στρατιώτης πίστευε ότι τα παιδιά ήταν πραγματικά.

Ο δικαστής ανέφερε ακόμη ότι διάβασε «με φρίκη» τα μηνύματά του, τα οποία, όπως είπε, αποκάλυπταν έναν «ψυχρό και κλινικό» τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών, σαν να αποτελούσαν αντικείμενα για την ικανοποίηση των επιθυμιών του.

Η διαδικτυακή συνομιλία που οδήγησε στη σύλληψή του

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, όταν ο Τζάρβις άρχισε να συνομιλεί στο διαδίκτυο με μια γυναίκα που φερόταν να ζει στην Ουαλία και να έχει δύο κόρες, ηλικίας επτά ετών και 10 μηνών. Στην πραγματικότητα, πίσω από το προφίλ βρισκόταν μυστικός αστυνομικός.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Τζάρβις άρχισε να οργανώνει συνάντηση στο σπίτι της υποτιθέμενης μητέρας και σχεδίαζε να ταξιδέψει από τον στρατώνα του στο κεντρικό Λονδίνο προς την Ουαλία.

Η αστυνομία τον συνέλαβε τον Φεβρουάριο του 2024, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συνάντηση.

Ο δικαστής έκρινε ότι αποτελεί συνεχιζόμενο κίνδυνο για παιδιά

Η συνήγορος του Τζάρβις, Λίζα Γουίλσον, υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο 38χρονος βρισκόταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και περνούσε μια «τραυματική περίοδο» όταν διέπραξε τα αδικήματα.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι ο Τζάρβις ενδέχεται να εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για παιδιά.

Για τον λόγο αυτό, διατάχθηκε να παραμείνει στη φυλακή για τουλάχιστον οκτώ χρόνια από τη συνολική ποινή των 12 ετών, ενώ μετά την αποφυλάκισή του θα υπόκειται σε πρόσθετη εποπτεία.