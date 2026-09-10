Μαρία Καρυστιανού: Παρουσίασε το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» – Κατάργηση του άρθρου 86, 200 βουλευτές και αλλαγές στις Πανελλήνιες

Αποκατάσταση του κράτους δικαίου, ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, δημογραφική αναγέννηση και αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής συνιστούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», που παρουσίασε η επικεφαλής Μαρία Καρυστιανού στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ειδικά για τη σύνθεση της Βουλής, η Μαρία Καρυστιανού πρότεινε μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.

Κατά την ομιλία της, η πρόεδρος του κινήματος υποστήριξε ότι το πρόγραμμα καταρτίστηκε έπειτα από εντατική πολύμηνη προετοιμασία από ομάδες ειδικών και επαγγελματιών της αγοράς.

Η Μαρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με αναφορές στα Μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Τεμπών, τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Predator, καθώς και στη λειτουργία της ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο η Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Κινήματος καταλαμβάνει η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων, το κίνημα προτείνει την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, την αποσύνδεση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, την κατάργηση ειδικών καθεστώτων ακαταδίωκτου και ειδικών προνομίων, την ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου και την πλήρη ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης.

Εθνική ασφάλεια και Άμυνα

Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» προβλέπει νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας και «Δόγμα ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης». Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική και εστιάζοντας στην Κύπρο, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε την ανάγκη επαναφοράς του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας – Κύπρου και στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικά για τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «πρέπει να ληφθούν μέτρα για το προσωπικό τους», ώστε «να αναστραφεί το κύμα παραιτήσεων (κατάργηση βαθμολογίου, μισθολογικά επιδόματα) και να μην μπει σε κίνδυνο η συντήρηση του υλικού, ούτε να ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρίες.

Ενώ, η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» αναφέρθηκε στην ανάγκη ίδρυσης Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ισότιμο με τα ΑΕΙ.

Δημογραφικό και μεταναστευτικό

Η Μαρία Καρυστιανού χαρακτήρισε το Δημογραφικό ως «κορυφαία εθνική προτεραιότητα». Το πρόγραμμα του Κινήματος περιλαμβάνει οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για οικογένειες, στεγαστική πολιτική για νέους και πολύτεκνους, στήριξη της μητρότητας και ειδικά κίνητρα εγκατάστασης σε ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Για το μεταναστευτικό ζήτημα, η Μαρία Καρυστιανού προτείνει αυστηρό έλεγχο των συνόρων, διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για όσους δεν δικαιούνται παραμονή στη χώρα.

Πρωτογενής τομέας και παραγωγή

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σύμφωνα με το Κίνημα και στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, με τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενούς Τομέα, την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων και την καλύτερη σύνδεση παραγωγής και κατανάλωσης.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα το κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αυστηρότερους ελέγχους στις εισαγωγές και στις ελληνοποιήσεις προϊόντων, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος για τους παραγωγούς, έργα διαχείρισης υδάτων και αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Μαρία Καρυστιανού πρότεινε την αποσύνδεσή του από την ΑΑΔΕ και την υπαγωγή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο «την μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερο έλεγχο των επιδοτήσεων».

Πρώτιστη προτεραιότητα η παιδεία

Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θέτει την Παιδεία ως «πρώτιστη προτεραιότητα», με προγραμματικές θέσεις που περιλαμβάνουν αλλαγές από την προσχολική ηλικία έως και την ανώτατη εκπαίδευση. Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η δωρεάν στήριξη των γονέων από την εγκυμοσύνη έως την εφηβεία, η αναβάθμιση των Νηπιαγωγείων και των σχολικών υποδομών, καθώς και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη. Προβλέπεται επίσης η παρουσία μόνιμων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα σχολεία σε ορίζοντα τετραετίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Λύκειο και στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Η πρόταση προβλέπει ένα νέο σύστημα, στο οποίο οι Πανελλήνιες θα αντιστοιχούν στο 40% της τελικής αξιολόγησης, οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου στο 30%, η προσωπική προσπάθεια και οι δραστηριότητες του μαθητή στο 20% και κοινωνικά κριτήρια στο 10%.

Παράλληλα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων, με στόχο υψηλότερη ποιότητα, σύγχρονες υποδομές, ενίσχυση της έρευνας και διεθνή αναγνώριση. Ενώ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δηλώνει ότι σέβεται το συνταγματικό πλαίσιο και το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεσμεύεται για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μόνιμους διορισμούς, αντί της διαρκούς εξάρτησης από τον θεσμό των αναπληρωτών.

Ενέργεια και Οικονομία και προστασία των δανειοληπτών

Στον τομέα της ενέργειας, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προτείνει μικτό μοντέλο αγοράς, με περιορισμό της έκθεσης στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών, ενώ παράλληλα, τάσσεται κατά της πρόωρης απολιγνιτοποίησης και υπέρ της αξιοποίησης του λιγνίτη στο πλαίσιο ενός νέου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού.

Στην Οικονομία, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προτείνει μειώσεις ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μηδενικό ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα, χαμηλότερο ΦΠΑ στα φάρμακα, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, για τους δανειολήπτες στις προτάσεις της η Μαρία Καρυστιανού προβλέπει παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα και στους servicers, με έμφαση στον έλεγχο των σχέσεων τραπεζών, funds και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Κοινωνική πολιτική και αναπηρία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στην παιδική φροντίδα, την οικογένεια, την ισότητα και τη δημόσια λογοδοσία. Για τα άτομα με αναπηρία η Μαρία Καρυστιανού προτείνει μεταξύ άλλων την καθολική πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της ειδικής αγωγής, τις περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, την διατήρηση παροχών και μετά την ένταξη στην εργασία, την καθολική πρόσβαση σε προσωπικό βοηθό και την αναδιοργάνωση των Κέντρα Προστασίας Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

«Κάθαρση και λογοδοσία»

Κλείνοντας την ομιλία της η Μαρία Καρυστιανού διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις του Κινήματος είναι κοστολογημένες και συνδέονται με μέτρα εξοικονόμησης πόρων και περιορισμού της διαφθοράς. Μεταξύ των θεσμικών προτάσεων περιλαμβάνονται η καθιέρωση διαρκούς «πόθεν έσχες» για τα πολιτικά πρόσωπα και η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200.

«Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα από την παρουσίαση του Προγράμματος του Κινήματος είναι η ανάγκη για «κάθαρση και λογοδοσία», με την Μαρία Καρυστιανού να παρουσιάζει την ‘Ελπίδα για τη Δημοκρατία ως εναλλακτική πολιτική πρόταση, δηλώνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, την οικονομία και το κράτος» αναφέρει το Κίνημα.