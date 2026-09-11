Σύζυγος Μαδούρο: Ζητά αποφυλάκιση στις ΗΠΑ λόγω καρδιακών προβλημάτων

Αίτηση αποφυλάκισης για λόγους υγείας υπέβαλε η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, επικαλούμενη καρδιακά προβλήματα, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη.

Η Φλόρες κρατείται στην ίδια φυλακή με τον Μαδούρο στη Νέα Υόρκη και, όπως και εκείνος, αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, με την ίδια να ζητεί να αφεθεί ελεύθερη υπό περιορισμό σε τόπο προσωρινής διαμονής.

🔴 Los abogados alegan que Cilia Flores sufre de “palpitaciones cardíacas” y ofrecen mantenerla bajo un régimen de vigilancia en una residencia de Nueva York 🖋️ @mayepri https://t.co/j1FsjWH5xd pic.twitter.com/vNkLDtkZzU — EL PAÍS US (@el_paisus) September 10, 2026

Πριν από την αιχμαλώτισή της από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της χρονιάς, η Σίλια Φλόρες, 69 ετών, ήταν «καλά στην υγεία της» και «δεν υποβαλλόταν σε καμιά μακρόχρονη θεραπεία, πέρα από μια μηνιαία ένεση», ανέφερε συνήγορός της, ο Μαρκ Ντόνελι, σε έγγραφο που υπέβαλε στην αμερικανική δικαιοσύνη προχθές Τετάρτη.

Φυλακισμένη σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έχει παρουσιάσει ωστόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση της στεφανιαίας και πιθανόν επέμβαση, σύμφωνα με την υπεράσπισή της.

CILIA FLORES PIDE PRISIÓN DOMICILIARIA POR MOTIVOS DE SALUD ⚖️ La esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, solicitó a un juez federal de Nueva York que le conceda prisión domiciliaria debido a problemas de salud, particularmente afecciones cardíacas. Sus abogados, Mark E.… pic.twitter.com/1ZjicN73ex — News On Demand (@OnDemand_News) September 10, 2026

Κρίνοντας ότι οι συνθήκες ζωής της στη φυλακή δεν επιτρέπουν την δέουσα θεραπεία, ο συνήγορος ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων, όπως τη φρούρησή της από ένοπλους φύλακες 24 ώρες το 24ωρο, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και κατάσχεση του διαβατηρίου της.

Μετά την αιχμαλώτισή τους στην αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και τη φυλάκισή τους την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, κι η πρώην πρώτη κυρία άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο Νικολάς Μαδούρο, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου» των Ηνωμένων Πολιτειών.