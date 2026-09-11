Σύζυγος Μαδούρο: Ζητά αποφυλάκιση στις ΗΠΑ λόγω καρδιακών προβλημάτων

Η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, υπέβαλε αίτηση αποφυλάκισης στις ΗΠΑ επικαλούμενη σοβαρά καρδιακά προβλήματα που απαιτούν εξέταση και πιθανή επέμβαση. Η Φλόρες, η οποία κρατείται στη Νέα Υόρκη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζητεί να αφεθεί ελεύθερη υπό αυστηρούς περιορισμούς σε τόπο προσωρινής διαμονής.

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Διεθνή Νέα

Σίλια Φλόρες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίτηση αποφυλάκισης για λόγους υγείας υπέβαλε η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, επικαλούμενη καρδιακά προβλήματα.
  • Η Φλόρες κρατείται στην ίδια φυλακή με τον Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Έχει παρουσιάσει σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση και πιθανόν επέμβαση.
  • Ο συνήγορός της ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής στις ΗΠΑ, καθώς οι συνθήκες στη φυλακή δεν επιτρέπουν την δέουσα θεραπεία, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίτηση αποφυλάκισης για λόγους υγείας υπέβαλε η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, επικαλούμενη καρδιακά προβλήματα, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη.

Η Φλόρες κρατείται στην ίδια φυλακή με τον Μαδούρο στη Νέα Υόρκη και, όπως και εκείνος, αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών, με την ίδια να ζητεί να αφεθεί ελεύθερη υπό περιορισμό σε τόπο προσωρινής διαμονής.

Πριν από την αιχμαλώτισή της από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της χρονιάς, η Σίλια Φλόρες, 69 ετών, ήταν «καλά στην υγεία της» και «δεν υποβαλλόταν σε καμιά μακρόχρονη θεραπεία, πέρα από μια μηνιαία ένεση», ανέφερε συνήγορός της, ο Μαρκ Ντόνελι, σε έγγραφο που υπέβαλε στην αμερικανική δικαιοσύνη προχθές Τετάρτη.

Φυλακισμένη σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έχει παρουσιάσει ωστόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση της στεφανιαίας και πιθανόν επέμβαση, σύμφωνα με την υπεράσπισή της.

Κρίνοντας ότι οι συνθήκες ζωής της στη φυλακή δεν επιτρέπουν την δέουσα θεραπεία, ο συνήγορος ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων, όπως τη φρούρησή της από ένοπλους φύλακες 24 ώρες το 24ωρο, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, και κατάσχεση του διαβατηρίου της.

Μετά την αιχμαλώτισή τους στην αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και τη φυλάκισή τους την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, κι η πρώην πρώτη κυρία άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι απορρίπτει τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο Νικολάς Μαδούρο, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου» των Ηνωμένων Πολιτειών.

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